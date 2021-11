Zverev otima Novakov tron u 2022? Beker "zaboravio" Đokovića - volio bih da Saša bude najveći

Nekadašnji trener Srbina u superlativima govori o olimpijskom šampionu.

Bila je ovo odlična godina za Aleksandera Zvereva. Nijemac se učvrstio na trećem mjestu ATP liste, ali daleko važnije, postao je olimpijski šampion i osvojio je Završni masters u Torinu.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Boris Beker veruje da bi Zverev u 2022. mogao da pretekne Srbina i postane najbolji teniser svijeta.

Zverev je na putu do trofeja na posljednjem ATP turniru sezone savladao i Đokovića i drugoplasiranog Danila Medvedeva. To je prvi put da je neki teniser savladao i prvog i drugog igrača na Završnom mastersu, i potom osvojio turnir.

Beker veruje da ono najbolje od njega tek dolazi.

"Titula na Završnom mastersu je veliki uspjeh, a Saša je tamo trijumfovao dva puta. Zlato na Olimpijskim igrama je jedinstven učinak. Ali mora da osvoji grend slem, to će ga približiti njegovom snu", počeo je Beker u "Eurosportovom" podkastu.

Legendarni Nemac smatra da njegov sunarodnik može da bude još bolji u narednoj godini.

"Njegov naredni veliki cilj treba da bude prvo mjesto. Po mom mišljenju, to može da ostvari naredne godine. Ali to će biti moguće samo ako osvoji jednu ili dvije grend slem titule. Vidjeli ste kako je bilo ove sezone – Novak je osvojio tri grend slema i on je bio prvi, Medvedev je zasluženo bio drugi sa jednim grend slemom", rekao je Beker, koji je na kraju poentirao sa time kakva su mu očekivanja od Zvereva u godinama koje slijede:

"Voleo bih da on postane najuspešniji njemački teniser svih vremena. Onda bismo imali šta da slavimo i imali bismo veliki teniski bum u Nemačkoj", rekao je šestostruki grend slem šampion.