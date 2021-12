Protiv Hrvatske je jedna stvar ključna - Srbija zna šta nikako ne smije da dozvoli!

Srbija je prošla u polufinale, a pred duel sa hrvatskim teniserima znaju šta nikako ne smije da se dogodi. Pričao je o tome pravo Nikola Ćaćić.

Izvor: Profimedia

Za plasman u finale Dejvis kupa igraće Srbija i Hrvatska. I to usred Madrida.

U španskoj prijestonici će Novak Đoković i ekipa pokušati da dođu do pobjede i plasmana u borbu za "salataru".

Ključ uspjeha je jasan, mora da se dobije prvi singl. Ko god da izađe na teren u prvom meču moraće da slavi, jer je hrvatski dubl najbolji na planeti i čine ga Nikola Mektić i Mate Pavić. Svjesni su toga i u srpskom timu, o čemu govore i riječi Nikole Ćaćića.

"Nadam se da ćemo uspjeti da obezbijedimo pobjedu u singlu, da ne bi dolazilo do dubla. Znamo da su Pavić i Mektić prvi na svijetu, igraju sjajno imaju samo nekoliko poraza. Ipak, ako dođe do toga, vjerujem u nas. Novak i ja smo odigrali tri meča do sada i svaki je bio bojli od prethodnog. Nadam se da neće doći do toga, ali ako to bude slučaj bićemo spremni. Imamo svoje šanse", rekao je Ćaćić.

Ovako je izgledala proslava pobjede protiv Kazahstana:

Do mjesta među četiri najbolja tima Srbija je stigla poslije trijumfa protiv Kazahstana. Kecmanović je poslije drame izgubio od Kukuškina, Đoković je rutinski dobio Bublika, pa su Novak i Ćaćić bili bolji od dubla Golubjev/Nedovjesov.

"Plasirali smo se u polufinale i srećni smo zbog toga. Očekuje nas duel sa Hrvatskom. Srijeda je protekla naporno, završili smo kasno, Kecmanović je igrao tri seta, gledao sam ga iz svlačionice. Nole je poslije pobijedio Bublika, pa smo uz veliku podršku cijelog tima uspjeli da savladamo Kazahstan. Moja igra nije bila na nivou kao u Austriji, ali je važnost meča i sve uticalo na mene i hvala Bogu što smo uspjeli da prođemo u polufinale."

Selektor Viktor Troicki "krije karte", pa se još uvijek ne zna ko će izaći na teren prvi u Madridu.

"Čekaju nas Hrvati, prijatelji smo sa njima, dugo se znamo, očekujemo dobar meč. Dosta će zavisiti od prvog singla, ne zna se još hoće li to biti Lajović, Krajinović ili Kecmanović. Ko god bude, imaće podršku, nadamo se najboljem", zaključio je Nikola Ćaćić.

Mečevi počinju u petak od 16h, a Troicki najkasnije sat vremena prije početka ima pravo da promijeni odluku. Vidjećemo koga će izabrati...

Ono što je sigurno jeste da drugi meč igraju Novak Đoković i Marin Čilić, a hrvatski as je već poručio da vjeruje u trijumf, iako je 17 puta izgubio od Srbina.