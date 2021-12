Srbija krenula pobjedom, sve riješeno na startu: Dobro smo krenuli pa onda pali, ali srećan sam jer smo se vratili!

Selektor Srbije Uroš Bregar bio je zadovoljan onim što je video na otvaranju Svjetskog prvenstva.

Izvor: Profimedia

Srbija nije mogla bolje da krene na Svjetskom prvenstvu u Španiji. Srpske rukometašice su savladale Poljsku u prvom kolu grupne faze sa 25:21 (16:13) i tako ostvarile ključna dva boda.

Ova pobjeda im gotovo sigurno donosi prolazak dalje, a selektor Uroš Bregar je sam start utakmice istakao kao ključan za trijumf.

"Mislim da smo u prvih deset minuta ušli u utakmicu sa baš dobrom energijom, što je i bio plan, da odigramo dobro odbranu, znali smo da će to biti ključ do uspjeha. Promašili smo neke šuteve u prvom poluvremenu, mogla je da bude i veća razlika, na kraju je bilo samo tri gola. U drugom poluvremenu smo imali pad oko 40. minuta koji ne bi smeo da se dogodi, ali baš sam srećan što smo se vratili, odigrali dobro utakmicu do kraja, igrali dobro u odbrani, tako da smo primili samo 21 gol", rekao je on.

Anđela Janjušević je sa sedam golova bila najefikasnija na meču.

"Mislim da smo ispoštovali dogovor iz svlačionice, imali smo uspona i padova, ali mislim da je to i normalno jer prvi put nastupamo u ovako mladom sastavu. Definitivno smo igrale kao tim i mislim da nam je to na kraju i donijelo pobjedu. Htjela bih ovu pobjedu da posvetim našoj Sanji koja nije sa nama zbog povrede i isto tako ostalim djevojkama koje nisu tu a za koje znamo da su svim srcem uz nas", istakla je ona.

Debitantkinja Nataša Lovrić je na prvom nastupu za nacionalni tim Srbije doprinijela sa dva gola.

"Prvo bih željela da čestitam svim djevojkama, ispoštovale smo dogovore iz svlačionice i kako smo rekle mnogo puta, bilo je veoma bitno da otvorimo ovo prvenstvo sa pobjedom, to smo i uradile i veoma sam ponosna. Ovo je moj prvi nastup za reprezentaciju i naravno da sam presrećna, osjećaj je nevjerovatan", rekla je ona.

(MONDO)