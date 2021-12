Drama na startu Svjetskog prvenstva- Srbija ima pobjedu i heroine: Graovac branila sve, Janjušević bombardovala!

Srbija je u velikoj drami uspjela da pobijedi na startu Svjetskog prvenstva!

Izvor: MN PRESS

Srbija je vodila tokom svih 60 minuta, a na kraju je uspjela da sačuva svoj trijumf i startuje najbolje moguće na Svjetskom prvenstvu.

Sjajno veče Kristine Graovac i njene fenomenalne odbrane uz golove Janjušević i Stoijlković bili su dovoljni za pobjedu koja Srpkinjama skoro pa garantuje prolazak dalje!

SRBIJA - POLJSKA 25:21 (16:13)

Od samog starta srpski tim je bio bolji, na početku drugog poluvremena je napravio seriju i poveo sa šest golova razlike - 19:13, ali onda su Poljakinje krenule da pogađaju sve!

Uspjele su serijom sjajnih pogodaka da stignu na gol minusa (20:19) i do kraja meča su Poljakinje nekoliko puta prišle na -1, ali nisu uspjele da stignu do izjednačenja.

Pojavila se u drugom poluvremenu maestralna Kristina Graovac, koja je sa nekoliko nevjerovatnih odbrana uspjela da odbrani vođšstvo Srbije. Na kraju zaređala tri gola u finišu i sa 22:21 došla do velike pobjede - 25:21!

Sada Srbiju čeka drugi duel, mnogo lakši, pošto za dva dana igra sa Kamerunom i pobjedom nad afričkom selekcijom srpski tim bi osigurao prolazak dalje!

Na kraju je Janjušević sa 7 golova bila ubjedljivo najefikasnija u Srbiji, pratila ju je Stojiljković sa 6 golova, Petrovi je dala 4, a Lovrić, Kojić po 2.

SRBIJA: Agbaba J. 1, Agbaba M, Graovac, Janjušević 7, Jovanović, Jovović, Kocić, Kojić 2, Kovačević 2, Liščević, Lovrić 2, Petrović 4, Radojević 1, Risović, Stamenić,. Stoiljković 6

POLJSKA: Ašruk, Balsam 4, Marta, Gorna 1, Kobilinska, Malškijevič, Mateščuk, Noćun 5, Noček 4, Plašček, Plominska, Rosijak 6, Rosak, Sravanga, Zima, Zimni.

(MONDO)