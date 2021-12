Mladi teniser iz Doboja hoće stopama Novaka Đokovića: Cilj je prvo mjesto na ATP listi!

Petnaestogodišnji Marko Maksimović gaji visoke ambicije u "bijelom sportu". Zahvaljujući sjajnim rezultatima u 2021. godini, našao se u konkurenciji za najboljeg sportistu BiH.

Marko Maksimović, petnaestogodišnji teniser iz Doboja, nakon što je ostvario najveći uspjeh u istoriji juniorskog tenisa u Bosni i Hercegovini pobjedom na završnom Masters u Monte Karlu izabran je i u najužu konkurenciji za nagradu za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

Stručni žiri 21. izdanja Izbora najboljeg sportiste BiH, manifestacije u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH, Maksimovića je uvrstio u najužu konkurenciju sa atletičarem Amelom Tukom i tekvondoistom Nedžadom Husićem.

Mladi teniser na jednom od treninga u Teniskom klubu Doboj ekipi agencije Anadolija rekao je da su mu ciljevi da osvoji grend slem turnir, kao i da postane broj jedan u svijetu u ovom sportu.

Govoreći o svom uspjehu koji je ostvario sredinom okrtobra u Monte Karlu Maksimović je rekao:

"To je Masters, najboljih osam igrača do 16 godina u Evropi, samim tim to je najjači turnir, konkurencija je najjača. Atmosfera je bila fantastična, organizacija je bila na vrhunskom nivou, kao da igramo neki ATP turnir".

Najveću podršku kao i u dosadašnjoj karijeri pružili su mu porodica, trener i prijatelji, a ovaj uspjeh donio mu je podršku sponzora i osjećaj zadovoljstva.

"Predivan je osjećaj zato što znam da sam drugi koji je sa prostora bivše SFR Jugoslavije ostvario taj rezultat", rekao je Maksimović podsjećajući da je to do sada pošlo za rukom samo Novaku Đokoviću, za kojeg smatra da je najbolji teniser svih vremena.

Đoković je Maksimoviću uzor u tenisu, a mladi Dobojlija počeo je trenirati tenis sa pet i po godina.

"Razlog je bio moj stariji brat, jer sam ga gledao kako trenira. Počeo sam da lupam od zid i zamolio sam mamu da me upiše u teniski klub", kazao je Maksimović.

U ovom sportu najviše mu se sviđa jer kako kaže odlučuje o tome šta će da bude jer je u pitanju individualni sport.

Za bavljenje tenisom potrebno je mnogo vremena i odricanja zato što trenira jako i puno. Ipak, Maksimović nema mnogo problema sa usklađivanje svih obaveza jer nastavu u Sportskoj gimnaziji u Novom Sadu prati onlajn. Zadovoljan je jer u dogovoru sa trenerom nalazi i vremena za druženje.

"Sljedeće godine bih volio da uzmem ITF turnir do 18 godina i da se upišem na ATP listu u singlu jer u dublu sam već upisan. Značilo bi mi dosta zato što ne bih morao da dobijam pozivnice nego bih mogao da ulazim direktno u kvalifikacije da igram te turnire", rekao je Maksimović.

Njegov trener Denis Spahić, govoreći o Markovoj pobjedi u Monte Karlu, rekao je da je ta pobjeda donijela dosta sponzora i finansijski olakšala situaciju za narednu godinu, kao i nagradu Grada Doboja od 50.000 KM. Osim toga ovakav uspjeh uticao je i na Markovo samopouzdanje.

"Sa Markom radim od njegovog samog početka, to je sada već 11 godina. Marko je postigao sve što se moglo postići što se tiče Bosne i Hercegovine, svih turnira, prvak je BiH unazad ne znam ni ja koliko godina, osvajao je mnoge evropske turnire", istakao je Spahić.

Govoreći o planovima za budućnost Spahić je naglasio da Marku ostaje još jedna sezona da igra u konkurenciji do 16 godina.

Plan je da igra samo najjače evropske turnire do 16 godina, te i ITF turnire, odnosno turnire na svjetskom nivou do 18 godina. Dobili su vajd karte za pet fjučers turnira i imaju obećanja za dvije vajld karte u Hrvatskoj, tako da bi Marko Maksimović sljedeće godine trebalo da odigra pet do sedam profesionalnih turnira.

Cilj je da se Marko upiše na ATP listu, kao singl igrač jer se ove godine upisao u dublu sa klupskim kolegom Andrejom Nedićem.

Poredeći uslove u kojima trenira Markova konkurencija sa stanjem u Bosni i Hercegovini, Spahić je rekao:

"Teniski teren je svugdje isti. Ljeti sunce sija i ovdje i na zapadu isto, a što se tiče zimskih uslova imamo ovu balon halu, imamo dobru temperaturu, nije nam hladno. Međutim, to se ne može porediti sa nekom dvoranom, gdje djeca rade na zapadu, odnosno više različitih vrsta podloga. Tamo imate tvrdu podlogu, tepih i šljaku, mi trenutno radimo samo na šljaci. Marko pretežno igra samo na šljaci. U nastavku karijere on će morati da igra i na tvrdoj podlozi i na tepihu, kako ćemo se snalaziti, ostaje da vidimo. Sa Markom radim bukvalno sve i kondicioni trener sam mu i teniski trener i psihijatar, psiholog, i sve... Što se tiče uslova generalno kod nas i uslova na zapadu to je neuporedivo".