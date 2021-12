"Znali smo da u Laktašima padaju veliki!" Avramović poslije drame i pobjede nad Igokeom: Bili smo pribrani do kraja!

Beograđani su poslije dramatičnog finiša upisali deveti trijumf u regionalnom takmičenju.

Košarkaši Partizana su, uz mnogo muke, stigli do devete pobjede u ABA ligi.

U Laktašima su za Igokeom, u pojedinim trenucima treće dionice, kasnili i 14 poena, ali su to uspjeli da nadoknade i u finišu, poenima Uroša Trifunovića sa linije za slobodna bacanja, stignu do trijumfa (68:70).

Tim Dragana Bajića imao je priliku da eventualnom trojkom Markela Starksa stigne do minimalne pobjede, potom je i "Taj" Voler nakon ofanzivnog skoka Igokee promašio šut za dva poena, pa je crno-bijelo slavlje na parketu dvorane u Laktašima moglo da počne.

"Teško gostovanje, znali smo da su ovdje pobijedili Crvenu zvezdu, a na domaćem terenu su poraženi samo od Cedevita Olimpije. Znali smo svi da ovdje padaju veliki timovi, ali smo bili pribrani na kraju, imali smo odgovor na njihovu kombinovanu odbranu u drugom poluvremenu koja je bila sjajna. Podigli smo nivo odbrane, primili samo 33 poena do kraja meča. Bilo je i 'jeftinih' poena, ali sve u svemu naša odbrana je bila izuzetna u drugom poluvremenu", rekao je banjalučkim novinarima poslije meča bek Partizana Aleksa Avramović, koji je u trijumfu Partizana učestvovao sa pet poena.

Avramović ističe da Igokea ničim nije iznenadila Beograđane.

"Ušli smo jako nervozno u utakmicu, otvorio se poslije Voler, ostavili smo ga par puta samog i on to kažnjava. Igrao sam sa njim u Varezeu, strašan je šiuter i stvarno jedan od boljih sa kojima sam igrao. Međutim, poslije smo ga zaustavili, našli smo način za to, nije imao te šuteve koje je imao do tada sem tog posljednjeg, što je bila naša greška. Hvala bogu, promašio je i mislim da smo zasluženo pobijedili."

Partizan paralelno nastupa u dva takmičenja (ABA liga i Evrokup) i za sada odlično "gura" na oba fronta.

"Imamo 13 pobjeda i dva poraza, tako da sam izuzetno zadovoljan. Igramo dobru košarku, prostora za napredak ima na pretek i svi to znamo. Mislim u ofanzivnom smislu, defanzivno nemamo velike kikseve. Na utakmici se desi po neki, ali generalno igramo dobru odbranu."

Aleksi Avramoviću ovo nije bio prvi boravak u Republici Srpskoj.

"Bio sam već, kao član Borca iz Čačka, bio je Košarkaški sabor gdje su učestvovali igrači iz KLS, to takmičenje je održano u Bijeljini."

Dijelom karijere Avramović je nastupao u ACB ligi, gdje je nosio dres Unikahe i Estudijantesa. Upitan je da uporedi dva takmičenja...

"U poređenju sa ACB ligom, iskren da budem, špansko prvenstvo je mnogo kvalitetnije, 'talentovanije', da tako kažem. Ovdje se igra dosta čvrsto, doata jako, utakmice se igraju na mali broj poena. U ACB ligi su napadači u prednosti jer su zaštićeni, u smislu da dobijaju faul. Ovdje to baš nije slučaj, igra se čvrsto, međutim svako ko zna da igra košarku može da igra i u jednoj i u drugoj ligi", istakao je Avramović, koji se na kraju zahvalio navijačima na sjajnoj podršci tokom duela sa Igokeom.

"Mnogo im hvala što su došli u tako velikom broju, znali smo da će nas dočekati domaćinski i stvarno je bilo prelijepo."

Ekipu Partizana u utorak očekuje Levaloa na gostujućem terenu, u okviru šestog kola Evrokupa, a zatim u Beograd sljedećeg vikenda, u 11. rundi ABA lige, stiže Cedevita Olimpija.