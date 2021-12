Dragan Bajić preuzeo odgovornost za poraz: Neke odluke su bile pogrešne, doprinio sam pobjedi Partizana...

Trener Igokee preuzeo je odgovornost za poraz od crno-bijelih u dramatičnoj završnici.

Igokea je u pojedinim trenucima treće četvrtine imala prednost nad Partizanom od 14 poena (44:30, 46:32, 48:34, 54:40), ali nije to bilo dovoljno timu Dragana Bajića da u Laktašima sruši ekipu kojom komanduje Željko Obradović.

Partizan je u drugom dijelu treće i u posljednjoj četvrtini uspio da se vrati, a potom u finišu, poenima Uroša Trifunovića sa linije za slobodna bacanja, stigne dotrijumfa rezultatom 68:70.

"Čestitam Partizanu na pobjedi, jako mi je drago zbog atmosfere večeras u dvorani, bila je ovo fina košarkaška predstava. Sigurno ću ja preuzeti odgovornost za poraz i smatram da sam nekim svojim odlukama doprinio da Partrizan pobijedi. Ostaje žal, mislim da bi bilo zasluženo i da smo mi pobijedili. Većim dijelom utakmice odigrali smo taktički jako dobro, kontrolisali čitav tok meča, međutim utakmicu smo izgubili u 3-4 minuta, gdje smo imali 'vakuum', gdje smo izgubili neke lopte, dozvolili Partizanu da se lako vrati. Sugerisao sam igračima, ta tranzicija, kontranapad, otvoren teren gdje je Partizan jako moćan, prvo poluvrijeme 0 poena iz kontranapada, u drugom smo im našim grešakam dozvolili da dođu do lakih poena. U pojedinim momentima je Partizan dolazio do otvorenih pozicija, kad je padala naša koncentracija u odbrani. Međutim, ne mogu da zamjerim ništa igračima, zašto je došlo do pada koncentracije...", istakao je trener Igokee, ponovo preuzevši odgovornost za poraz.

"Mislim da neke odluke u datim momentima nisam donio kako je trebalo i da je to najveći razlog što smo izgubili. Stojim iza ovih momaka, oni su se večeras borili, u većini slučajeva su odradili ono što smo se dogovarali u pripremi za meč, imali smo dobru prednost, samo je trebalo malo više pameti i odgovornosti u pojedinim momentima. Okrećemo se našim daljim obavezama, za tri dana imamo utakmicu Lige šampiona protiv Nimburka koja je jako bitna za nas. Imamo problema sa povrijeđenim igračima što se i večeras vidjelo u rotaciji, i što je takođe bitno večeras jeste da su nam neki visoki igrači brzo stigli do četiri faula, tako da smo morali da kombinujemo sa nekom manjojm postavom", istakao je Bajić.