"Preokret su omogućili navijači, ovo je njihova pobjeda!" Obradović poslije trijumfa u Laktašima: Ovo je jedinstveno!

Trener Partizana čestitao je navijačima na sjajnoj podršci koja je, kako ističe, donijela prevagu u duelu sa Igokeom.

Košarkaši Partizana bili su na rubu poraza od Igokee u derbiju 10. kola ABA lige.

U jednom trenutku treće dionice gubili su razlikom od 14 poena (44:30), ali su u posljednjoj dionici uspjeli da preokrenu stvari u svoju korist i poenima Uroša Trifunovića sa linije za slobodna bacanja, a prije promašaja Starksa za tri i Volera za dva poena, stigli do veoma važnog trijumfa (68:70).

"Moje prve impresije su da je ekipa Igokee odigrala izvanrednu utakmicu i da su dobili meč, bilo bi apsolutno zasluženo. To je sport, dali su sve od sebe, igrali izvanredno, dominirali na utakmici, ali eto dešavaju se i ovakvi preokreti, a ovaj se dogodio isključivo zahvaljujući energiji sa tribina. Zahvaljujem se navijačima, podigli su ekipu, momci su se borili. Nismo igrali pametno, u odbrani da, napadački ponovo loše i to je ono o čemu pričamo i na čemu radimo na treninzima. Nevjerovatan je podatak da smo ubacili četiri šuta za tri poena u posljednoj četvrtini, veoma važno, znači ide šut. Kad se pogleda statistika, ostalo je dva od 20. Naravno, kad šutiraš i ubaciš za tri, onda je to potpuno drugačija utakmica", rekao je trener Partizana Željko Obradović banjalučkim novinarima poslije utakmice, čestitavši još jednom igračima i trenerima Igokee na izvanrednoj utakmici i pripremi, ali i navijačima Partizana.

"Želim da se zahvalim svim ljudima iz Igokee na fantastičnom gostoprimstvu, prije svega mom kolegi Draganu Bajiću, Vuku Radivojeviću, vidjeli smo večeras i Milorada Dodika, sve su to naši sportski prijatelji i želim da se zahvalim na svemu i prije i tokom utakmice. Nadam se da ćemo biti u mogućnosti da uzvratimo kada za to dođe vrijeme. Još jednom čestitam igračima i trenerima Igokee na izvanrednoj utakmici, na pripremi i želim im mnogo sreće. Ne mogu a da se ne zahvalim navijačima, ovo je nešto jedinstveno i ovo je praktično njihova pobjeda. Što se tiče mog tima, moraćemo da nastavimo da analiziramo, da vidimo zbog čega ulazimo u neke situacije, prije svega napadački, koje nas tjeraju da šutiramo i gubimo lopte brzopleto. Takođe, ima problema i u odbrani pošto insistiramo na nekim stvarima, da mijenjamo i mi odbranu. U nekim trenucima je to bilo prilično dobro, u nekim smo vrlo lako primali poene. Bavićemo se time, analiziraćemo, težak period je ispred nas, u utorak nas očekuje put u Francusku na meč Evrokupa", istakao je Obradović.