Junak Partizanove pobjede u Laktašima: Presudila je agresivnost u drugom dijelu, trener nam je ukazao na to!

Uroš Trifunović iskoristio je dva slobodna bacanja u finišu meča sa Igokeom i donio trijumf svom timu.

Izvor: MONDO - Goran Arbutina

Košarkaši Partizana stigli su večeras do devete pobjede u ABA ligi savladavši u Laktašima, poslije dramatične završnice, ekipu Igokee rezultatom 68:70.

Ključne poene vrijedne novog trijumfa omogućio je Uroš Trifunović sa linije za slobodna bacanja, dok Igokea u preostalih 14 sekundi iz dva pokušaja Starksa i Volera, prvo za tri, a onda i za dva poena, nije uspjela da anulira pogotke mladog beka crno-bijelih.

"Presudila je agresivnost u drugom poluvremenu. U pauzi nam je trener rekao da moramo da pojačamo odbranu i od prvog minuta treće četvrtine smo igrali agresivno i znali smo da ćemo se vratiti, jednostavno je moralo da se vrati. Zadovoljan sam svojom partijom, bilo je grešaka naravno, ali treniram svaki dan, vjerujem u sebe i to je to samopouzdanje", istakao je Trifunović, koji je meč završio sa 12 poena.

Faul nad njim napravio je Marko Jošilo, koji je pored svog imena upisao 11 poena.

"Utakmica je bila dosta čvrsta, mislim da nismo odigrali pametno do kraja, mislim da je trebalo da riješimo ovaj meč mnogo prije moje trojke (za 66:63, op.a.). To je bio neki naš posljednji atom, ali trebalo je da imamo više pameti i utakmicu ranije završimo. Imali smo plus 14, 13, 10, na kraju je Partizan pokazao karakter i želju i to im se vratilo, svaka čast, ali mislim da ne bi bilo nezasluženo ni da smo mi pobijedili. Ovaj put su oni imali više sreće", istakao je Jošilo.