Snimao p*rno filmove na Australijan openu, sad otvorio dušu: Mislite da ne vidim uvrede? To me boli!

Kontroverzni Australijanac je rešio da sve ostavi iza sebe i da se vrati tenisu.

Bernard Tomić radi sve kako bi se vratio tenisu. Nekada velika nada i četvrtfinalista Vimbldona sa 18 godina je 2016. godine bio 17. na svijetu, ali sada je 259. što ga čini najgore rangiranim Australijancem na ATP turu.

On takođe drži i rekord za najbrži poraz u istoriji tenisa pošto ga je Jarko Nieminen u Majamiju 2014. godine pobeijdio za samo 28 minuta i 20 sekundi. Sada poslije turbulentne veze sa zvezdom "Onli Fans" platforme Vanesom Sijerom ističe da želi da zaboravi na ružne komentare.

"Iskusio sam mnogo mržnje u životu, ali ne mogu sada da odustanem. Mislite da ne vidim uvredljive komentare? To me boli. U prošlosti me je to tjeralo da glupo reagujem, ali sada ću komentare iskoristiti kao gorivo za uspjeh", rekao je Tomić na svom instagram profilu.

On i Vanesa Sijera su napravili pravi skandal na Australijan openu prošle godine kada su otkrili da snimaju porno filmove u karantinu, a potom je uslijedila velika svađa, prijave za nasilje i raskid. Evo i kako izgleda Vanesa Sijera:

Sada je spreman da sve kontroverze ostavi iza sebe i da u novoj sezoni ponovo bude onaj stari.

"Gladan sam i spreman, niko ne može da me zaustavi osim mene samog. Treniram, trudim se, motivisan sam, Uradiću sve samo da se vratim na vrh. Rad se isplati i ja sam dao krv, suze i znoj za ovaj sport. I ranije sam se vraćao, vrijeme je da opet to uradim", poručio je Tomić.