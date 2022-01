Novače, vakciniši se! Bivši Đokovićev trener moli Srbina da promijeni stav: Ističe mu vrijeme da se zacementira na vrhu!

Boris Beker moli Novaka Đokovića da promijeni odluku oko vakcinacije.

Novak Đoković je "zaključan" u hotelu za imigrante i tamo će provesti Božić. Uprkos medicinskom izuzeću i vizi koju je dobio, po dolasku u Melburn su se stvari preokrenule.

Političke igre se nastavljaju, a o svemu tome je u svojoj kolumni za "Dejli mejl" pisao Boris Beker.

Nekadašnji trener srpskog tenisera i neko ko ga dobro poznaje je iznio svoj stav o svemu. Nekoliko puta je ponovio jednu stvar - molio je Novaka da se vakciniše.

"Kao njegov bivši trener i neko ko ga smatra dijelom porodice, ali kao i u svakoj familiji postoje neslaganja. Ovaj put je to greška što se nije vakcinisao. Greška koja prijeti njegovom nastavku karijere i šansama da se učvrsti na mjestu najboljeg tenisera svih vremena. Četiri puta sam sjedio u njegovoj loži dok je osvajao Australijan open i dobro znam šta je njegova najveća snaga i kakav je njegov karakter, koji često neki pogrešno shvate", počeo je Beker tekst.

Još uvijek nije razgovarao sa prvim teniserom svijeta.

"Razmijenio sam poruke sa njegovim trenerom Goranom Ivaniševićem kada su stigli u Melburn. Odmah su ih odvojili, pošto je njegov tim imao dozvolu za ulazak. Nisam pričao sa Novakom, ali bih ga savjetovao da se što prije vakciniše, da li će da me posluša? To je već neka druga stvar. Ja imam preko 50 godina i na svoje zdravlje gledam drugačije nego neko u dvadesetim ili tridesetim. Zato sam svoju djecu ubijedio da se vakcinišu. Hoće li Novak to uraditi? Nisam baš siguran."

Nastavio je legendarni Nijemac sa svojim savjetima.

"Novak ima jaku snagu volje i svoja vjerovanja. Ako ne vidi to sad, onda će za 10 godina shvatiti da je pogriješio. Ne mislim tu samo na Australiju. Živimo u drugačijem svijetu i profesionalnom teniseru će biti veoma teško da putuje svetom bez vakcine. Postoje pravila, mogu da vam se sviđaju ili ne, ali morate da ih prihvatite. Jednog dana ćemo, nadam se, da se vratimo u normalnu situaciju, ali sada on ima 34 godine i nema mnogo vremena da juri svoje ciljeve."

Za to vrijeme je Nole u hotelu za azilante.

"Kao neko ko voli Novaka, znam da pati. Biće šokiran tretmanom koji dobija, siva soba, hranu mu guraju ispod vrata. Sve to će sigurno da ga zabrine, jer znam da voli da igra u Australiji, posebno na stadionu 'Rod Lejver'. Ljudi ne smiju da zaborave da je Novak osoba koja je imala različit put do vrha, morao je da prođe kroz dosta toga, za razliku od Federera i Nadala. Nije imao toliku popularnost, a onda je uzurpirao dominaciju dvojice ljubimaca publike."

Boris ima i zanimljivo mišljenje oko toga šta čeka Novaka ako dobije dozvolu da igra na prvom grend slemu sezone.

"Čak i ako dobije dozvolu, imaće najgore moguće pripreme za grend slem. Poslije dugog i napornog putovanja je zatvoren u hotelu, ne može ni da trenira. Ipak, ako neko može da se oporavi od svega i da pronađe mentalnu snagu onda je to Đoković", zaključio je Beker.