To što su uradili Novaku sigurno ne bi Federeru! Legendarni Pilić o Đokoviću - Mogla je i ta vakcina...

Bivši trener Novaka Đokovića se oglasio i podržao ga.

Legendarni teniski trener Nikola Pilić jedan je od najvažnijih ljudi u karijeri Novaka Đokovića, a poslije svega što se njegovom učeniku dogodilo u posljednjih sedam dana - nije mogao da ćuti.

Pilić je poručio da se teniseri poput Đokovića ne rađaju svake godine i da je sramota ono što mu je Australija napravila, ali da vjeruje da će i pored svega uspjeti da se spremi za turnir i da će na njemu biti prvi favorit, kao što bi to bilo i da ga prethodnih sedam dana nisu maltretirali.

"Ovo nije prvi put da se tako nešto Novaku dogodilo. Kada se politika toliko miješa u sport dešavaju se ovakve stvari, kao što se desilo na US Openu kada su ga diskvalifikovali. Da se to Federeru desilo, ne bi ga diskvalifikovali, siguran sam. Smeta im što je najbolji teniser svih vremena iz male zemlje i zbog toga zapadni mediji nisu objektivni. Nema isti tretman koji bi trebalo da ima, to je sramotno kako su se ponašali prema njemu", poručio je Pilić gostujući na "TV Prva".

Čuveni trener složio se sa Srđanom Đokovićem, koji takođe smatra da bi Novak bio daleko poštovaniji da je Englez ili Nijemac, a dodaje da ništa nije bilo sporno u njegovoj prijavi jer su mu oni dali "zeleno svjetlo da dođe".

Dodaje i da je zabrinjavajuće što se ATP, koji je osnovao i za koji sada kaže da ih "zanima samo novac", oglasio tako kasno, a posebno je ružno što se ostale kolege nisu oglašavale. Novak je znao da stane na njihovu stranu, a ovoga puta je samo šačica njih bila uz njega...

"Mislim da će biti i aplauza i zviždanja. Svijet je podijeljen, ja sam primio tri vakcine, ali ima onih koji to ne žele. Bilo bi jednostavnije da je Novak primio vakcinu, ali ima ljudi koji drugačije misle. Mogli su mu reći da ne dolazi, a onda su ga dočekali kao kriminalca. I pored toga je prvi favorit na turniru...", poručio je Pilić koji nema nikakve sumnje da će se srpski teniser fantastično spremiti za turnir.

Otac je siguran da će poslije ovoga Novak osvojiti još deset grend slemova, a šta kaže trener?

"Novak je izuzetan igrač i siguran sam da neće ostati na 20, ali i bez bilo kog daljeg ima sve komponente da kaže da je najbolji svih vremena", zaključio je on.

