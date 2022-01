Legendarni Ćiro komentarisao situaciju sa Đokovićem: "On je najveći sportista ove planete"

Čuveni trener Miroslav Ćiro Blažević bio je gost ovosedmičnog izdanja HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, a neizastovna tema bila je deportacija Novaka Đokovića iz Australije.

Čuveni trener Miroslav Ćiro Blažević bio je gost ovosedmičnog izdanja HRT-ove emisije Nedjeljom u 2. Neizostavna tema bila je deportacija Novaka Đokovića iz Australije nakon što mu je na australskom sudu ukinuta viza. Legendarni Ćiro kritikovao je potez Australije.

Na pitanje Aleksandra Stankovića da li će ovo zasjeniti sportske razultate Novaka Đokovića, legendarni Ćiro je rekao:

"Njegovi sporstki rezultati su takvi da ih niko ne može zasjeniti, on je po meni najveći sportista ove planete. Trebao je deseti put da osvoji ovaj turnir i dobije bistu, to je takav običaj, ali su mu uskratili to. Vjerovatno je on jednim dijelom kriv, ali se sve moglo završiti na jedan elegantniji način, nije dozvoljeno da ga maltreriraju, a maltretirali su ga".

"Ja nisam za privilegije, oni su ovo napravili u konfuziji. Jedan kaže može, pa drugi kaže ne može pa opet kažu može i na kraju ne može. Australija za mene više nije uređena država, jer je potrpšila svoj kredibilitet upravo u ovoj konfuziji. Onda da njega drže kao nekog kriminalca", dodao je Ćiro.

Legendarni trener je Stankoviću rekao kako se njihova mišljenja ne podudaraju, a Stanković mu je odgovorio da se slaže sa Ćirom kada je maltretiranje u pitanju.

"Ja njega obožavam, on je veliki sportista i još veći čovjek, nisam nikad imao priliku ga upoznam i ako sam imao veliku želju. On je sportista koji nema nikakvih predrasuda što je veoma važno, jer smo se mi sportisti rodili da pravimo mostove i mirimo", rekao je Ćiro.

"On je jedan od tih, a činjenica da je Ivaniševića uzeo za trenera je najveća potvrda kako kod njega nema predrasuda", zaključio je Miroslav Ćiro Blažević.