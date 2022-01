Novak ga je maltretirao, a sada će navijati za njega: Nadala ruši Italijan - nepobjediv je kad ne igra protiv Đokovića!

Mateo Beretini je teniser koji bi mogao da zaustavi Rafaela Nadala u Melburnu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ne učestvuje na Australijan openu, a kada bi mogao da bira - volio bi da samo dvojica tenisera ne podignu pehar 30. januara. To su Rafael Nadal i Danil Medvedev, igrači sa najvećim šansama da osvoje trofej...

Medvedev je stigao do četvrtfinala i prvo ga čeka meč sa Ože-Alijasimom, potom sa boljim iz duela Sinera i Cicipasa, dok je Nadal stigao već do polufinala i naredni rival mu je Mateo Beretini. Dobro je Rafu namučio Šapovalov, čak ga i iznervirao, a tako je i Beretiniju dato do znanja da nije nepobjediv.

Ako želi do finala grend slema, moraće i Beretini bolje nego što je to bilo protiv Gaela Monfisa, ali ima sedmi teniser planete svoje adute, posebno moćni servis i bekhend, s tim da će morati da se uzda i u umor "Bika sa Majorke".

Nadal i Beretini su do sada igrali samo jednom, što je vrlo čudno pošto su obojica u vrhu. Taj duel viđen je na US Openu 2019. godine kada su se takođe sreli u polufinalu. Nadal je tada došao do lake pobjede (7:6, 6:4, 6:1), potom je i osvojio taj turnir, a sada se Beretini nada osveti.

Ono što je zanimljivo da je Beretini od tada još dosta napredovao, a na prethodna tri grend slema zaustavljao ga samo jedan teniser - Novak Đoković.

Izvor: Profimedia

Sva tri meča vidjeli smo u 2021. godini. Prvo je Đoković u četvrtfinalu Rolan Garosa slavio poslije četiri seta (6:3, 6:2, 6:7, 7:5), pa u finalu Vimbldona (6:7, 6:4, 6:4, 6:3), a zatim i u četvrtfinalu US Opena (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Tradiciju bi možda nastavili i na Australijan openu, pošto su bili u istom dijelu žrijeba, ali je Srbin deportovan pred start turnira.

Svi ostali teniseri koji su se našli na Mateovom putu, a to je ukupno 15 protivnika, nisu uspjeli da savladaju Beretinija koji bi pobjedom nad Nadalom uspio da skoči na šesto mjesto na ATP listi. Trijumfom u Australiji i na peto...

Tako bi Đokoviću sačuvao prvo mjesto na ATP listi, a ujedno zaustavio Nadala da dođe do 21. grend slema.