To što su uradili Novaku - to je katastrofa! Hrvat stao na stranu Đokovića, prozvao državu Australiju

Još jedan teniser stao je na stranu Novaka Đokovića. Ovoga puta podrška dolazi iz Hrvatske, javio se Marin Čilić.

Izvor: Profimedia

Dobro je poznato da je Novak Đoković u januaru prošao pravu torturu u Australiji iz koje je na kraju deportovan, a malo je tenisera koji su stali na njegovu stranu. Najglasniji bio je Nik Kirjos, čuli smo šta kažu Tenis Sandgren, Aliz Korne, Bernard Tomić, a sada se "javio" i Marin Čilić.

Hrvatski teniser je takmičenje na Australijan openu završio u osmini finala gdje ga je eliminisao Feliks Ože-Alijasim, a po povratku u domovinu ispričao je svoje utiske o odnosu vlasti prema Đokoviću za "Sport Klub".

"Nedopustivo je da je to moglo da se dogodi na takav način, da čovjek dođe u Australiju i da prođe kroz tu golgotu. To se moralo ili riješiti prije ili na bolji način kad je on već došao tamo. Ipak, nije on bilo ko, Novak je veliko ime, jedno od najvećih imena tenisa u posljednjih 10-15 godina", odbrusio je Marin Čilić.

Iako su rivali na terenu, Đoković i Čilić su inače veliki prijatelji, pa ne čudi što je hrvatski teniser stao na njegovu stranu i zapitao se šta će se dešavati u budućnosti sa tenisom.

"Odnositi se prema njemu na takav način, to je zbilja katastrofalno. Ne samo za njega nego i za cijeli tenis, kao i za samu sliku Australije i Australijan opena", kazao je ljutiti Čilić koji nije imao mnogo prilike da o Đokoviću govori tokom trajanja samog turnira.

"Vidjećemo šta će ostatak sezone donijeti, kakva će biti pravila. Svaka država ima svoju regulativu, ali sigurno taj početak sezone što se tenisa tiče nije bio najsjajniji".

U odsustvu Novaka Đokovića, slavio je Rafael Nadal koji je došao do 21. grend slema i tako sada ponovo vodi kada u trci trojice najboljih tenisera svih vremena, dok ostaje i dalje neizvjesno da li će Đoković učestvovati na Rolan Garosu za koji mu je neophodna vakcina protiv korona virusa.

(MONDO)