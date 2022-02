Ako je Novaku važnije da se ne vakciniše nego da igra grend slemove... Oglasio se Nikola Pilić - Zapad je jedva dočekao!

Čuveni trener Nikola Pilić oglasio se poslije odluke Novaka Đokovića da se ne vakciniše.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/MN Press

Srpski teniser Novak Đoković je tema broj jedan u svjetskim medijima pošto je u prvom intervjuu od deportacije iz Australije ponudio svoju verziju čitavog događaja, potvrdivši da se u međuvremenu nije vakcinisao.

Đoković je poručio i da to (još) ne planira da učini, poručivši da je spreman da rizikuje da ostane bez trofeja ukoliko vakcinacija bude uslov. Na to je reagovao i njegov bivši trener i mentor Nikola Pilić koji se uključio u Jutarnji program K1, objasnivši da razumije Đokovićevu odluku.

"Novak ima pravo da ima svoj stav. Meni je jako žao što je došla takva situacija da Novak koji ima takvu sjajnu karijeru dođe u situaciju da ne igra na Rolan Garosu i Vimbldonu. Da ne podigne opet te pehare i izgubi prvi poziciju na ATP listi. Ako je njegov stav o vakcini tako čvrst i ako mu je važnije da se ne vakciniše i propusti grend slemove do kraja godine, onda on na to ima pravo", kazao je Pilić.

Bez obzira na sve, Nikola Pilić smatra da je Novak Đoković najbolji u istoriji tog sporta, pa čak iako je Nadal zbog vakcine uspio da mu pobjegne u ukupnom broju grend slem titula, a to može još da poveća.

"Novak je najveći igrač svih vremena, ali zapadna štampa jedva će dočekati da on ne zaigra na najvećim turnirima u nastavku sezone", kazao je Pilić i dodao da "samo moli Boga da prođe korona" kako bi Đoković mogao da igra bez uslovljavanja, jer bi mogao da izgubi ono što ne bi da nije pandemije.

"Imam veliko iskustvo u sportu i jako dobro poznajem zapad i njihove medije. Novak im je kamenčić u cipeli i nikada mu nisu dali podršku koju su davali Federeru i Nadalu."

Pilić dodaje da je uvjeren da Novak "ima mogućnost da se vrati sljedeće godine", čak i ako ne bude nastupao na preostala tri grend slema ove godine. Ipak, to bi upravo mogao da iskoristi Nadal kako bi mu pobjegao na neuhvatljivu razliku u broju "mejdžora".

"Novak ima nevjerovatan teniski moral i strašan psihički potencijal i on će i sljedeće godine biti Novak Đoković, bez sumnje. On ima specifičan karakter, poseban duh i nevjerovatnu harizmu i na njega niko ne može da utiče", zaključio je Pilić.