Novače, preživjeće Vimbldon i bez tebe! Britanci opet udarili na Đokovića - Ti nisi mučenik, baš si se precijenio!

U Velikoj Britaniji je odjeknuo intervju koji je najbolji teniser svijeta dao za "BBC".

Novak Đoković je ponovo glavna tema svetskih medija. Nakon intervju za britanski "BBC" u kojem je najbolji teniser sveta rekao da ga neće prisiliti na vakcinu, ne stišava se bura.

Đoković zna zašto je deportovan iz Australije, a novinar koji je sa njim vodio intervju, rekao je da je Novak htio da se distancira od antivaksera.No, iz Britanije tek pristižu brojne kritike na račun Srbina.

Tako se "BBC" odlučio da o čitavoj temi vezanoj za Đokovića otvori blog uživo i detaljno se posveti slučaju.

Očekivane, izjave iz tamošnje javnosti nisu pohvalne za Đokovića. Urednik "BBC-a" Fergus Volš, koji je zadužen za medicinske teme, prvi se javio da prokomentariše Đokovićev slučaj.

"Veoma je interesantno da je Novak Đoković tokom intervjua rekao da nema dovoljno informacija o tome šta je u vakcini, a nije isključio vakcinisanje u budućnosti kada bude informisaniji. Ali čovjek se zapita šta mu još od informacija treba. Napravljeno je više od 10 milijardi doza vakcina, a oko šest od 10 ljudi u svijetu ima bar jednu dozu. Dakle, postoji mnoštvo informacija o njima. Nauka je prilično jasna da je najbolji način da se izgradi imunitet trostrukim ubodom. Kao elitni sportista, on je u niskom riziku od korone, ali taj rizik nije na nuli", rekao je Volš.

Dejvid Lou, poznati teniski komentator, bio je ironičan u svojoj izjavi o Novaku.

"Mnogo toga treba svariti iz intervjua sa Đokovićem. Ali, jedna stvar - on kaže da nije imao priliku da se distancira od antivakserskog pokreta dok je bio u Australiji 'jer ga niko nije pitao za stav i mišljenje o vakcinaciji'. Ima 9.000.000 miliona pratilaca na Tviteru."

Javio se i novinar Pol Hejvord (na slici). On je nekadašnji urednik sportske rubrike "Dejli Telegrafa", a njegov zapažanje je "da se Đoković precijenio" u ovoj situaciji.

"Svijetu je više stalo do toga da se otarasi korone nego da Novak Đoković pobjeđuje na teniskim turnirima. Čovječanstvo bi 'preživjelo' da on ne igra Vimbldon. Veliki je igrač, njegov izbor i tako dalje, ali on precijenjuje svoju važnost. Njegov lični izbor je tu. Ali on nije mučenik. A ako želi da propusti turnire, to je takođe u redu. Samo kažem da je svijetu izvan tenisa manje stalo nego što on misli", dodao je Hejvord.", poručio je Hejvord.