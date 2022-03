Mondo opet ispisao istoriju u Beogradu - oborio svjetski rekord! Ovo može samo najbolji ikada, nevjerovatni Duplantis!

Maestralni Armand Duplantis je postavio novi svjetski rekord.

Mondo je osvojio svjetsku titulu! Samo to mu je nedostajalo, jedino je to zlato falilo maestralnom Armandu Duplantisu, ali ne više. U Beogradu je uspio ono što do sada nije - osvojio je Svjetsko dvoransko prvenstvo u srpskoj prestonici. I ne samo to, učinio je to tako što je postavio novi svjetski rekord - 6.20 metara!