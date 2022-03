Nebeski skok Ivane Srbiji donio zlato! Nevjerovatna Vuleta - skok od preko 7 metara, odbranila je svjetsku titulu!

Ivana je u Beogradu prije pet godina postavila lični rekord, a sada je odbranila medalju na SP!

Srbija slavi! Ivana, bravo! Prvu medalju na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u "Areni" donijela je Ivan Vuleta (djevojačko Španović). Ona je u fenomenalnoj atmosferi pred beogradsom publikom preskočila sedam metara, skok od 7.06 je donio najsjajnije odličje!

To je značilo da je odbranila svjetsku titulu osvojenu u Birmingemu prije tri godine i tako postala prva Evropljanka koja je osvojia dva zlata!

Nestvarna Ivana! Ponovo je obradovala naciju! Svaka čast!

Pobjedu je proslavila na predivan način. Ogrnula se srpskom zastavom i krenula u trk oko staze. Publika je sve to nagradila velikim aplauzima i ovacijama. Baš kako velika šampionka zaslužuje. Arenom je odjekivalo "Ivana, Ivana".

Nije dobro krenulo, pošto je u prvoj seriji napravila prestup, ali je već u drugoj usjpela da se ispravi i to na kakav način. Skočila je 6.89 metara i preuzela vođstvo u generalnom plasmanu. Prijetile su joj rivalke, prije svih Ese Brume koja je došla do 6.85. Upravo se između njih dvije vodila drama do samog kraja.

Onda je u petoj seriji Ivana uspjela, preskočila je 7 metara! Skok od 7.06 metara i širok osmijeh na licu. Prestupila je u petoj seriji, Brume je zaprijetila, ali nedovoljno. Srpkinja je posljednja skakala, prije nje je bila Brume, skočila je daleko ispod sedam metara što je značilo samo jedno, da je srpska atletičarka odbranila svjetsku titulu.

Bravo Ivana!

