Ivana slavila u Beogradu, pa otkrila šta joj je bio najveći problem! Srpkinja blistala pa priznala: Moram to da riješim!

Ivana Vuleta je ostvarila drugi najbolji skok u svijetu ove sezone, ali je priznala da je imala i jedan veliki problem sa skokovima

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ivana Vuleta (eks. Španović) je napravila drugi najbolji skok u svetu ove sezone. Na "Belgrade indoor meetingu" je skočila 6.88 metara.

Poslije sjajnog skoka i svega što je ostvarila srpska atletičarka je bila nezadovoljna. Razlog je bio bizaran - frizura. Imala je problem sa punđom.

Ivana je razgovarala sa predstavnicima medija poslije velikog uspjeha i ispričala je da je namučila frizura. To je koštalo još boljeg skoka, željela je da prebaci sedam metara, bila je blizu.

"Dosta sam se ispromašivala u zaletu, najveći problem mi je napravila punđa, ostavila je trag u pijesku na prvom skoku. Ošišala sam se, moram da smislim način, sad me koštalo dosta, ne želim da me košta na Svjetskom prvenstvu. Podloga je dobra, rezultati nisu loši, znam šta treba da popravim poenta je bila da napravim svih šest skokova na ovoj stazi. Solidan rezultat, imam još dvije nedjelje da popravim te nijanse i da dovedem stvari do savršenstva. Trener Obradović mi je dobacivao sa tribina da uzmem mašinicu od koleginice i da se ošišam na stazi. Baš je ogroman problem, riješila sam se broja, sljedeća je frizura", rekla je Ivana.

Drugo mjesto zauzela je Milica Grdašević, a prije Ivaninog poslednjeg skoka je aplauzom dala podršku iako su u tom momentu bile rivalke na stazi.

"Navikla sam na to, imam mnogo prijateljica, podržavamo jedan drugu, Milicu najavljuju kao moju nasljednicu, ima moju punu podršku. Treba uvijek da se nađe neko ko će nasljeđivati, tu je mala Angelina Topić, ima mnogo djece koja se razvijaju i to je lijepo. Vide da nije to ništa strašno i potrebni su rad, red i disciplina."

Zadovoljna je stazom i podlogom.

"Veliki sam ljubitelj dasaka, odgovaraju mom stilu trčanja, ja sam jedna od jačih skakačica. Volim da iskoristim podlogu, u svakom slučaju znači mnogo. Imam sada vremena da pogledam skokove, da vidim na čemu treba da poradim. Razlika u podlogama postoji, primjećujemo mi koji to znamo, staza je odlična. Željela sam skok od sedam metara, da nije bilo punđe imala bih taj skok. Srećna sam i ponavljam, drago mi je što imam vrijeme da se pripremim."

Pogledajte 00:13 Skok Ivane Spanovic Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Na kraju je ostala da se slika sa djecom i da im da autograme.

"Uživam sa djecom. Bilo je teško skoncentrisati se od njih i podrške, ali je lijepa stvar. Presrećna sam što se takmičenje održava i što uopšte možemo da se takmičimo", zaključila je Ivana Španović.

(MONDO)