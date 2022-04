Borac m:tel je nastavio seriju bez poraza! Bod na vrućem terenu u Gornjem Vakufu/Uskoplju za "plus sedam"!

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel odigrali su neriješeno sa Slogom u Gornjem Vakufu/Uskoplju u 23. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

A prijateljski je okončana i sama utakmica - 30:30 (16:16), ali poslije velike borbe!

Bio je to četvrti ovosezonski remi banjalučkog tima, koji je nastavio seriju bez poraza, ali što je još važnije zadržao je velikih sedam bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Slobodu.

Domaćin je žustro krenuo i imao prednost od jednog pogotka zahvaljujući Goranu Biljaki, koji je u prvih nekoliko minuta postigao četiri gola, ali je Borac m:tel strpljivom i brzom igrom stigao do prvog vođstva u 11. minutu (5:6).

Ipak, Sloga je do sredine prvog poluvremena ponovo stigla do minimalne prednosti, da bi novom "bombom" Biljake, domaćin otišao na "plus dva" (9:7).

Nastavljena je potom "klackalica" i Borac mtel je ponovo uspio da stigne do novog izjednačenja u 20. minutu najviše zahvaljujući raspoloženom Luki Kneževiću. (10:10).

Na pet minuta prije kraja prvog dijela, golovima Aleksandra Miličevića, gosti su uspjeli da steknu prvi put dva pogotka prednosti (12:14), ali se na odmor otišlo neriješenim rezultatom 16:16.

Banjalučani su odlično ušli u drugo poluvrijeme i serijom od 3:0 poveli sa tri razlike (16:19), koje su sačuvali do 40. minuta (19:22), ali se u posljednjih osam minuta susreta ušlo sa "egalom" (27:27).

U veoma neizvjesnoj i uzbudljivoj završnici, pogotkom Luke Perića, Borac je ponovo stekao gol prednosti, uzvratio je Ajdin Demirović, a potom je Miličević promašio sedmerac, što je dalo šansu Slogi da u posljednjih 1.20 sekundi stigne do pobjede.

Ipak, ekipa iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja šutirala je tri puta u posljednjem napadu, ali nije uspjela da stigne do pobjede, pa je Borac m:tel nastavio seriju bez poraza u aktuelnoj sezoni - 30:30.

Najbolji akter u domaćem timu bio je Goran Biljaka sa 10 postignutih golova, dok su kod Banjalučana najefikasniji bili Luka Knežević sa osam i Vlado Draganić sa pogotkom manje.

REZULTATI 23. KOLA

Gračanica - Sloga (D) 30:22

Konjuh - Gradačac 28:22

Izviđač CO - Iskra 39:30

Bosna (V) - Bosna (S) 21:21

Vogošća - Leotar 31:21

Sloga (GV/U) - Borac m:tel 30:30

Odigrano ranije

Sloboda - Krivaja 40:30

TABELA: Borac m:tel (-1) 38, Sloboda 31, Leotar (-1) 27, Gračanica 25, Vogošća (-1) 24, Izviđač (-2) 23, Maglaj (-1) 19, Krivaja 19, Konjuh (-1) 18, Gradačac (-1) 17, Sloga (D) 17, Bosna (V) (-1) 17, Sloga GV/U (-2) 15, Iskra (-2) 15, Bosna (S) 12.

