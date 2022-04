U Borcu m:tel i dalje ne spominju titulu: Važnije da se borimo više, treniramo jače i ponašamo bolje od drugih!

Trener Borca m:tel Mirko Mikić istakao je za MONDO da postoje važnije stvari od osvajanja šampionske titule, a to su sportski i etički principi, dok su rukometašu Vladi Draganiću u fokusu samo naredni trening i naredna utakmica.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Banjalučki rukometaši su gostujućom pobjedom nad Krivajom (26:29) napravili ogroman korak ka šampionskoj tituli u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Tim Mirka Mikića zadržao je prednost nad Slobodom od osam bodova, na isto toliko utakmica do kraja sezone, pa mu je za osvajanje trofeja neophodne još tri pobjede uz trijumf nad Tuzlacima, ukoliko oni negdje ne kiksnu ranije.

"U Zavidovićima je bilo onako kako smo i očekivali. Znali smo da će biti nezgodno, da će biti puna dvorana da su uslovi igranja drugačiji, ali mislim da smo odigrali dobro prvih 30 minuta i stvorili zalihu koja nam je u nastavku dala lakoću, iako smo izgubili prednost sredinom drugog poluvremena. Mnogo energije je potrebno da se stigne pet razlike i vidjelo se na njima da su fizički potrošeni, nedostajalo im je dva igrača u rotaciji što smo iskoristili. Očekivano teška utakmica i vrlo važna pobjeda za nas", rekao je Mikić za MONDO.

Na pitanje da li je titula i dalje zabranjena riječ u banjalučkom klubu, Mikić je odgovorio da postoje bitnije stvari od osvojanja pehara.

"I dalje je isto sve kao i dosad. Ako i dođemo do toga matematički, ja ću isto tvrditi da nije bitno ove sezone hoćemo li osvojiti ili nećemo, već je važnije da ekipa igra na način na koji mi to želimo. Da budemo ispravni i da poštujemo osnovne sportske principe, a to je ponašanje na terenu, kako izgledamo, koliko se trudimo...Ove godine su nam bitnije druge stvari nego prethodnih sezona. Želim da se niko više ne bori od nas, niko više ne trenira i ljepše ponaša na terenu. To su naši etički principi koji su nama važniji od krajnjeg rezultata", podvukao je trener crveno-plavih.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

I najbolji strijelac Banjalučana ove sezone Vlado Draganić bez lažne skromnosti je istakao da se o šampionskoj tituli ne razmišlja u Borcu m:tel.

"Iskreno još se ne spominje titula među nama u ekipi, koliko god da to čudno zvuči svima kome kažemo, ali je zaista tako. Još imamo osam utakmica do kraja sezone i ne razmišljamo niti kalkulišemo koliko i šta nam treba. I dalje smo fokusirani samo na sljedeći trening i sljedeću utakmicu, radimo kao do sada, za nas je svaki trening utakmica, a svaka utakmica je finale lige šampiona. Tako smo se postavili na početku i tako ćemo i završiti sezonu", rekao je rukometaš crveno-plavih.

Složio se sa trenerom Mikićem, da je utakmica u Zavidovićima bila izuzetno teška, kao što je i očekivao.

"Krivaja je neugodan protivnik pogotovo kada igraju kod kuće pred svojim navijačima, koji su im i sinoć davali vjetar u leđa. Mi smo uspjeli u prvom poluvremenu da nametnemo svoj ritam i da kontrolišemo utakmicu i na poluvrijeme smo otišli sa finom prednosti, ali u drugom poluvremenu je došlo do pada koncentracije, i imali smo par grešaka u odbrani i par ishitrenih poteza u napadu što su oni iskoristili i doveli utakmicu u egal. međutim, opet smo u bitnim trenucima sačuvali mirnoću i pribranost, pa smo uspjeli da riješimo utakmicu u našu korist", dodao je Draganić, koji je postigao četiri gola protiv Krivaje.