Amerikanac "zapalio" Mekgregora - ti si je*ena pi***! Žešći na prozivkama nego u oktagonu: Tvoja mama i ja...

Bivši kralj UFC-a u dvokategoriji Konor Mekgregor ponovo puni naslovne strane zbog žestoke verbalne svađe sa rivalom Horheom Masvidalom, kada je nazvao dvostrukog izazivača titule u poluteškoj kategoriji "gubitnikom".

Izvor: YouTube/Printscreen/UFC - Ultimate Fighting Championship/Profimedia

Govoreći za "MMA Fajting" nedavno, Horhe Masvidal je tvrdio da je ne oglašavanje Konora Mekgregora na društvenim mrežama u vezi sa njim dokaz da borac nije zainteresovan za tuču između njih dvojice.

"Konor ne želi borbu", rekao je Masvidal, sugerišući da bi, da jeste, Mekgregor već krenuo na Tviteru da vrijeđa njegovu majku "ili nekog mog rođaka ili naciju iz koje dolazim".

"Reći će tako nešto, ali neće reći ništa o borbi ili datumu borbe. Dakle, stvar u vezi sa Konorom je da se on samo nada da će stvari nestati, jer ne želi zapravo da se bori. Ne pominje ni mene niti govori nešto konkretno", nastavio je Masvidal.

Mekgregor je konačno zagrizao mamac nakon ove izjave Masvidala, pa objavio tvit koji je naknadno obrisao gdje pominje majku drugog borca: "Ja da vrijeđam tvoju mamu? Kakav si gubitnik, druže. Ja i tvoja mama se super slažemo", napisao je Mekgregor.

Masvidal je brzo odgovorio na to, rekavši: "Da, moja mama te voli, čovječe. Ona zna da si za mene najveća plata i relativno laka borba."

To je za sada bio kraj razmjene, ali Masvidal je dodatno "zagrijao" situaciju sa Mekgregorom u svojoj prethodnoj tiradi nazivajući ga "je*enim psom" i dovodeći u pitanje njegovu posvećenost i borbeni duh.

"Mislim da je jedina stvar zbog koje želi da ustane iz kreveta kokain", zadirkivao je Masvidal, pa dodao:

"U redu je, svaki čovjek ima slobodnu volju. Radi šta hoćeš. Ali nemoj da kažeš da si borac i da me zezaš. Ti si je*ena pi**a. Mogli bismo kao pravi muškarci da riješimo sve ovo u kavezu, i da dobijemo lijepu nagradu dok to radimo. Dakle, ako ova osoba ne želi to da uradi, to je zato što zna šta će se dogoditi", tvrdi Masvidal.

Dok Masvidal nije viđen u oktagonu od kada je izgubio od Kovingtona na UFC 272, Mekgregorov prekid je bio još duži i proteže se od jula prošle godine kada je bio primoran da se povuče protiv Dastina Poarjea na UFC 264 zbog užasnog preloma noge tokom meča.

(Mondo)