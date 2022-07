Popio sam sve tablete ovog svijeta, bilo je užasno: Novak otkrio tajnu koju je čuvao duže od godinu dana!

Rafael Nadal je zbog pucanja trbušnog mišića odustao od polufinala Vimbldona, a Novak Đoković je otkrio kroz šta je on prolazio kada je doživio sličnu povredu na Australijan openu prošle godine.

Novak Đoković je u finalu Vimbldona gdje će za 21. grend slem trofej u karijeri igrati protiv Nika Kirjosa. Ipak, Australijanac je do meča sa Srbinom došao nakon što je Rafael Nadal odustao od borbe u polufinalu zbog povrede trbušnog mišića.

Đoković je uprkos sličnoj povredi uspio da osvoji Australijan open 2021. godine, a sada Novak govorio o samoj povredi Nadala kao i onome kroz šta je on prolazio prije godinu i po dana.

Nadal je imao rupturu trbušnog mišića od sedam milimetara i zbog toga je odlučio da se povuče, ne bi li do kraja turnira pogoršao povredu. Slično se dogodilo i Đokoviću protiv Tejlora Frica u Melburnu, kada je u 3. kolu doživio rupturu.

Uprkos rupturi od 17 milimetara, a onda i 25 milimetara kada se ona proširila, Đoković je uspio da odigra do kraja turnira i osvoji deveti trofej u Melburnu. Đoković je objasnio kako se on nosio sa tom povredom i napravio paralelu s onom Nadalovom na Vimbldonu.

"Ne znam tačno kakvu povredu on ima. Iz onoga što sam čuo, radi se o rupturi stomačnog mišića, ali ne znam kojeg. Ja sam doživio rupturu 'oblik' mišića sa lijeve strane, koji je pukao u trećem kolu protiv Frica. Bilježio sam sve što se tada dešavalo sa mnom, a ako je vaše pitanje bilo usmjereno ka tome da neki ljudi nisu vjerovali da je moguće igrati sa takvom povredom, mogu da kažem da je užasno teško. Popio sam sve tablete ovoga svijeta i uradio svaku moguću terapiju i tretman. Bio sam na mašinama, aparatima i sve sam to zabilježio i snimio u dokumentarcu koji će biti emitovan do kraja godine", počeo je Đoković svoje objašnjenje.

On je potom otkrio i neke do sada nepoznate detalje, pošto tokom turnira iz poštovanja prema rivalima nije želio da govori o svom zdravstvenom stanju.

"Eto, neka to ljudi odgledaju i onda će moći da se uvjere u jedno ili drugo. Što se Nadala tiče, jasno je da je veoma teško igrati u tim uslovima, ali cijeli proces dosta zavisi od mjesta gdje je nastala ta ruptura. Mene je ta povreda najviše boljela i smetala mi kod servisa. Nekako smo uspjeli da zajedno sa mojim fizioterapeutom to riješimo do te mjere da mogu da igram. Kako je vrijeme prolazilo, tako sam se bolje osjećao, ma koliko to suludo zvučalo. Zanimljivo je to da su snimci sa magnetne rezonance pokazivali da se to mišićno tkivo time još više pokidalo, ali pošto smo bili toliko uspješni u tome da umrtvimo bol, ja to jednostavno nisam osjećao za vrijeme mečeva, što mi je omogućilo da igram i doguram do kraja turnira."

Kako kaže, bilo mu je žao što se nije igralo drugo polufinale između Kirjosa i Nadala.

"Povreda je najveći neprijatelj svakog sportiste. Nadalu svaka čast da je uspio da odigra onaj četvrtfinalni meč do kraja sa tom povredom. On najbolje poznaje svoje tijelo i mogućnosti, a da li je trebao da igra ili ne - odluka je na njemu. Zaista je velika šteta za ovakav turnir da nema drugog polufinala, ali šta je tu je."

Đoković je na kraju otkrio i kada bi mogao da se očekuje njegov dugo najavljivani dokumentarac.

"Malo se to odužilo iz različitih razloga. Kompletno snimanje je završeno prije mjesec dana, sada je u montaži i trebao bi da bude premijerno emitovan poslije US Opena, a do kraja godine, u oktobru ili novembru", završio je Novak Đoković.

