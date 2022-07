Ovako bi izgledala ATP lista da se Vimbldon bodovao: Srbin je najveći gubitnik, a obračunavali se sa Rusima!

Novak Đoković je najviše izgubio zbog odluke da se Vimbldon ne boduje.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je sedmi Vimbldon pobijedivši u finalu Nika Kirjosa, ali je samo dan kasnije pao na sedmo mjesto ATP liste, što je njegov najlošiji plasman još od 2017. godine.

Razlog padu na listi leži u neslozi Vimbldona i ATP. Prvo je Vimbldon zabranio učešće ruskim i bjeloruskim teniserima zbog rata u Ukrajini, nakon čega je ATP odlučio da oduzme bodovanje najčuvenijem grend slemu. Kola su se na kraju slomila na Đokoviću koji je odbranio titulu, pa ostao bez 2.000 bodova.

To je za posljedicu imalo da padne za tri mjesta na ATP listi, a pošto su male šanse da će učestvovati na US Openu, to znači da će uskoro kraj svog imena imati dvocifren broj renkinga.

Ali, šta bi se desilo da nije bilo sumanute odluke ATP-a da oduzme bodove?

Srbin bi odbranio osvojenu titulu i tako bi bio "na nuli", odnosno ne bi mu bili oduzeti poeni koje je stekao prošle godine kada je pobijedio Matea Beretnija. Bio bi četvrti teniser svijeta, odnosno ne bi ga preskočili (kao što jesu) Stefanos Cicipas, Kasper Rud i Karlos Alkaraz.

Na vrhu bi takođe bilo promjena. Rafael Nadal bi uprkos odustajanju u polufinalu "skočio" na drugo mjesto sa 720 bodova više, dok bi Danil Medvedev - koji nije mogao da igra - ostao na prvom mjestu.

Ovako bi izgledao poredak na ATP listi da se Vimbldon bodovao...