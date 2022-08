Zamalo tuča na odbojkaškom meču! Hrvat prošao ispod mreže, sudija dijelio crvene kartone! (VIDEO)

Krajnje neobično je da na odbojkaškoj utakmici dođe i do "oštrih pogleda", a kamoli da situacija bude na ivici fizičkog incidenta.

Iako je odbojka ekipni sport - teško da postoji "miroljubiviji" pošto praktično nema kontakata dvije strane, ali na utakmici muških reprezentacija Hrvatske i Grčke došlo je do neviđenog incidenta!

U pitanju je susret u kvalifikacijama za plasman na Evropkso prvenstvo 2023. godine, u kome je Grčka ubjedljivo pobijedila Hrvatsku pred svojim navijačima 3:0 (25:12, 25:23, 25:15), a na kome su odbojkaši bili izuzetno nervozni, posebno u trećem setu u kome je došlo do krajnje neobične scene.

Nakon jednog grčkog bloka na Marku Sedlačeku, srednji bloker hrvatske reprezentacije Ivan Mihalj prošao je ispod mreže na protivničku polovinu kako bi se "objasnio" sa Grkom.

Došlo je do guranja sa grčkim odbojkašima zbog čega je brzo reagovao i sudija. Dok smo gledali "hajlajtse", začula se pištaljka i meč je na kratko prekinut, a vrlo brzo su se strasti i smirile, odnosno igrači su se izmirili u nadi da neće dobiti žestoke kazne zbog ovakvog ponašanja.

Ipak, sudija je pokazao crvene kartone Ivanu Mihajlju i Atanasijosu Protopsajitisu koji su se na kraju rukovali i pomirili, a ostatak meča su proveli na klupama.

U trećem setu, nakon jednog grčkog bloka na Marku Sedlačeku, srednji bloker Ivan Mihalj prošao je ispod mreže na protivničku polovicu, a to je protivno pravilima. Naguravao se s grčkim igračima, no do ozbiljnijeg sukoba nije došlo. Sudac je dao crvene kartone Mihalju te Grku Athanasiosu Protopsaltisu, koji su se na kraju rukovali i pomirili", rekao je reprezentativac Petar Đirlić poslije meča.