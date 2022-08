Engleski komentator u nevjerici zbog Lane Pudar - "Ne vjerujem da će izdržati": Mostarka će dobiti i 20.000 KM!

Lana Pudar ostavila je engleskog komentatora u nevjerici.

Izvor: YouTube/Screenshot

Najbolja bh. plivačica Lana Pudar danas se na Evropskom prventsvu u Rimu okitila zlatnom medaljom na 200 metara u disciplini delfin.

Čestitke su stigle sa svih strana, a Pudar je suvereno osvojila prvo mjesto koje je držala od samog početka trke. Njena trka je u nevjerici ostavila i engleske komentatore koji su prenosili ovaj događaj.

"Pudar napada trku, to je sigurno. Ona će ići tako do kraja i vidjećemo hoće li joj ostati dovoljno snage. To je veliko vodstvo. Mislim da svi koji ovo gledaju govore: 'Jesi li luda'", rekao je komentator nakon prvih 100 metara, a u sljedećih 50 je nastavio da sumnja u Mostarku:

"Ne vjerujem da će Pudar izdržati, ali hajde da vidimo. Svi u Bosni i Hercegovini će sigurno reći da ti to možeš, ali umoriće se sigurno u zadnjih 50 metara..."

Međutim, komentator je obrnuo ploču kad je trka ušla u posljednjih 50 metara.

"Ovo će biti nevjerojatno plivanje, ako izdrži do kraja“, rekao je komentator pa nastavio:

"Znate šta, ona će izdržati do kraja. Ovo je izvanredan način plivanja na 200 metara. Kakvo plivanje. Nevjerojatno plivanje Lane Pudar, mislio sam da je ovo promašeno, ali očigledno ona zna bolje od mene", ostao je u čudu komentator.

Poslušajte.

Lana Pudar, zlatna medalja i engleski komentator Izvor: Youtube/Svjetsko a nase Lana Pudar

Pored zlatne medalje Lana ima još jedan razlog za slavlje. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić večeras je poručila da će Grad Sarajevo uduplati nagradu predviđenu za Lanu.

Tako će Lana umjesto obećanih 10.000KM dobiti 20.000KM.

"Zlatna naša šampionko, donijela si neizmjernu radost u našu domovinu! Rastu uspjesi, a time i predviđena nagrada Grada Sarajeva, koju ćemo punog srca duplo povećati. I iznos od 20.000 KM je mali za sve ono sto zaslužuješ, ali znaj da imaš našu podršku! Lana Pudar volimo te!", poručila je Benjamina Karić.