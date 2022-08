Nekome će zvučati prepotentno ovo što kažem! Srbija došla u Hrvatsku sa ogromnim problemima

Srbija stigla na Evropsko prvenstvo sa samo trojicom osvajača zlatne olimpijske medalje, a selektor Dejan Savić rekao je da ciljevi moraju biti isti, bez obzira na sve.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doputovala je u Hrvatsku, gdje će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Splitu od 29. avgusta. "Delfini" će igrati u grupi sa Izraelom, Mađarskom i Slovenijom, a selektor Dejan Savić doveo je tim na veliki turnir uz ogromne probleme.

Prošlog vikenda reprezentacija se na sjajan način oprostila od šestorice velikih osvajača zlata iz Rija i Tokija, a ni tom prilikom Savić nije mogao da u revijalnoj četvrtini raspolaže sa svim igračima koji su ostali u nacionalnom timu. Dušan Mandić nije mogao da bude prisutan zbog bolesti, ali se ipak našao na spisku putnika za Split, ali to nije slučaj i sa povrijeđenim tandenom osvajača olimpijskog zlata - Đorđem Lazićem i Nikolom Jakšićem.

Srbija će tako u timu za Evropsko prvenstvo imati samo trojicu igrača koji su igrali na Olimpijskim igrama prošlog ljeta i ta situacija ne da nije planirana, već je paradoksalna. U Savićevom timu biće samo Dušan Mandić, Sava Ranđelović i Strahinja Rašović od starosjedeliaca, dok je ostatak tima potpuno promijenjen u odnosu na turnir u Tokiju prije 12 mjeseci.

"Ovo je naša aktuelna reprezentacija. Potpuno je jasno da je to novi sastav i mi smo sa Hrvatima najviše promijenili tim poslije Igara u Tokiju. Ovaj sastav je novi čak i u odnosu na Svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Ima tu povreda, ima stvari na koje ne možemo da utičemo", rekao je Savić na konferenciji za novinare.

Ipak, trofejni stručnjak je rekao da ambicije moraju da budu iste, zbog tradicije našeg vaterpola. Ma koliko to u ovom trenutku zvučalo teško ostvarivo.

"Tradicija uspjeha srpskog vaterpola ne dozvoljava da mijenjamo ambicije. One su i sada vezane za osvajanje medalje. Nekome će, ko posebno zna stanje u reprezentaciji, biti ovo možda i prepotentno ali naša obaveza je budemo u tradiciji našeg vaterpola. Imali smo privilegiju zahvaljujući Ivici Tucku da neformalno formalno utakmicom osjetimo bazen i atmosferu. Siguran sam da će biti vrhunska organizacija, čestitke domaćinu. Uostalom Srbi, Hrvati i Mađari najbolje organizuju prvenstva".

Novinarskih pitanja na konferenciji skoro da nije bilo. Odnosilo se na stav prema situaciji ako se ne osvoji medalja - da li bi to bio neuspjeh?

"Ako bi to bio 'neuspjeh', naše, odnosno moje funkcionisanje se ne bi promijenilo. Ambicije bi tada ostale iste. Ovo su sve stepenice do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Tamo želimo da budemo najbolji. Sve do tada su prolazne stanice. Inače i dok sam igrao i sada kao trener nisam tražio alibi. Na neke stvari ne možete da utičete. Istina je da rezultati na posljednja dva takmičenja nisu bili očekivani ali idemo dalje. Svakoj ekipi treba dati podršku, pružiti joj šansu da raste do ispunjenja konačnog cilja, a rekao sam to je plasman na Igrama".