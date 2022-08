Damir u suzama - Mađar "pomeo" Džumhura za 47 minuta: Marožan pobjednik jubilarnog, 20. Srpska opena!

Nevjerovatno finale završeno za manje od sat vremena.

Izvor: EPA/DAN HIMBRECHTS/AAP

Fabijan Marožan pobjednik je jubilarnog, 20. izdanja Srpska opena, čime je postao prvi Mađar koji je osvojio turnir u Banjaluci.

Trenutno 239. teniser svijeta, koji će nakon današnjeg trijumfa ostvariti veliki skok na ATP listi, s obzirom da je osvojio 80 ATP bodova, praktično je "pomeo" Damira Džumhura za samo 47 minuta, prepustivši najboljem bh. teniseru svega tri gema.

DŽUMHUR - MAROŽAN 0:2 (2:6, 1:6)

Iako je kiša pokvarila finale, pa na tribinama Nacionalnog teniskog centra u parku "Mladen Stojanović" nije bilo onoliko publike koju su svi očekivali, viđen je dobar tenis, naročito sa strane 22-godišnjeg Mađara.

Tokom cijelog meča Marožan je pokazivao dominaciju, dopustio je Džumhuru samo jednu brejk loptu, koju Sarajlija nije uspio da iskoristi.

Odmah u drugom gemu oduzeo je servis Džumhuru, a tek u četvrtom gemu bh. teniser uspio je doći do prvog osvojenog gema. Mađar je uspio da sačuva svoj servis do kraja prvog seta, te bez problema dođe do vođstva 1:0.

Sličan početak viđen je i u drugom setu. Marožan je dobio gem na svoj servis, a onda opet napravio brejk i poveo 2:0. U trećem gemu Džumhur je prvi put na meču imao brejk priliku, ali je odigrao izuzetno i dopustio Marožanu da se izvuče i doće i do trećeg gema.

Do kraja je Marožan još jednom oduzeo servis Džumhuru, te rutinski priveo meč kraju i osvojio turnir.

Izvor: Anadolija/Miloš Miškov

"Prije svega, čestitke Fabijanu na sjajnoj sedmici. Perfektno odigrano finale, nisam imao šanse večeras", rekao je razočarani Džumhur, kojeg su emocije savladale.

Pozdravila ga je banjalučka publika gromoglasnim aplauzom. "Hvala vam koji ste došli, za podršku. Nisam očekivao da ću doći do finala nakon svega što se dešavalo. Žao mi je što večeras nisam mogao pružiti veći otpor. Fabijan je bio prejak. Nadam se da ću opet imati priliku da dođem ovdje", dodao je Džumhur kroz suze.

Zadovoljan je bio mađarski teniser Fabijan Marožan, koji je bio ubjedljiv protiv Džumhura.

"Čestitam Damiru na dobroj sedmici i velikoj borbi. Mislim da je odigrao dobro u finalu. Hvala i svima na organizaciji turnira koja je bila perfektna. Iza mene je sjajna sedmica. Želim da se zahvalim svom treneru i kompletnom timu. Hvala i svima koji su bili večeras ovdje", rekao je osvajač ovogodišnjeg izdanja čelendžera u Banjaluci, koji je inkasirao i 6.150 evra.

Generalni sponzor turnira u Banjaluci bila je kompanija m:tel.