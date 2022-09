Prebila protivnicu, pa pokazala svima gole grudi! Australijanka iznenadila poslije meča!

Taj Emeri ostvarila je pobjedu u ringu, pa je onda odlučila da "počasti" publiku...

Izvor: Instagram/TAI EMERY

Pobjeda u ringu, pa gole grudi za publiku! Bokserka iz Australije Taj Emeri napravila je pravu pometnju poslije svoje borbe. Prvo je prebila Tajlanđanku Rung-Arun Kunčai, pa je onda napravila potez koji je vidio cijeli svijet.

U boksu bez rukavica (BKFC) Australijanka je napravila veliko iznenađenje, pošto je Kunčai važila za velikog favorita. Nedugo poslije tog iznenađenja šokirala je i sve one koji su gledali meč uživo. Popela se na konopce i pokazala gole grudi.

Snimak je ubrzo postao hit na društvenim mrežama, a čak ga je i ona sama objavila na svom Instagram nalogu. Pohvalila se uspjehom. Prvo pobjedom, a onda i potezom o kom se mnogo više priča nego o samom meču. Dovoljno da dođe u centar pažnje na neko vrijeme.

"Ako me do sada niste znali, sada me znate. Ovo je za sve one koji su mi dali obrok, mjesto da prespavam, da treniram, za sve koji su u mene vjerovali. Ponosna sam što sam ostvarila cilj", poručila je Emeri na svom Instagram nalogu. Dobila je veliki broj novih pratilaca vrlo brzo...