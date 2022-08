Ogrnuo se ukrajinskom zastavom, pa se prekrstio - Ovo je za moju domovinu! Usik "pecnuo" Fjurija: Boriću se samo sa njim

Oleksadr Usik prebio je Entonija Džošuu, odbranio titulu, pa zaprijetio Tajsonu Fjuriju.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski bokser Oleksandr Usik odbranio je titulu i zadržao sva četiri pojasa (WBA, IBF, WBO i IPO). Pobijedio je Entonija Džošuu u Džedi, pa je održao emotivan govor.

Usik je poslije ogromnog uspeha pričao pred kamerama i prvo se prekrstio. Potom je posvetio trijumf svojoj domovini i imao je posebnu poruku za Tajsona Fjurija.

"Prvo hoću da se zahvalim svima onima koji su se molili za mene i želim da se zahvalim Bogu koji mi je mnogo pomogao, dao mi je mnogo. Moj spasitelj je Isus Hrist. Takođe, hvala publici u Saudijskoj Arabiji", rekao je Usik.

Emotivno izlaganje je nastavio ogrnut ukrajinskom zastavom. Pričao je na svom jeziku, dok je tu stajao prevodilac i svima objašnjavao šta u tim momentima Oleksandr izgovara.

"Posvećujem ovaj trijumf svojoj porodici, svojoj zemlji, mom timu. Cijeloj vojsci koja brani moju domovinu. Mnogo vam hvala na svemu."

Zatim je pričao o samoj borbi, pa je prozvao još jednog britanskog boksera. "Pecnuo" je Tajsona Fjurija i stavio do znanja svima da je jedina borba koja ga zanima ona protiv "Kralja cigana".

"Ovo je momenat za istoriju, mnoge generacije gledaće ovaj meč. Posebno one runde gdje je protivnik pokušao da me prebije, ali sam stajao tu i uzvratio. Hoću da istaknem da znam da Fjuri nije otišao u penziju još uvijek. Ubijeđen sam da želi da se bori sa mnom i ja želim borbu sa njim. Ako se ne borim sa Tajsonom, onda se ni sa kim neću boriti. Bog zna jedini da li će do te borbe doći i siguran sam da će cijeli moj tim uraditi sve da se to dogodi", zaključio je Usik.