Federer? Ko ga je*e! Poznati teniser opsovao Švajcarca - "ukrao" mu najveću pobjedu u karijeri i nikad mu nije oprostio!

Tenis Sandgren je uvredom reagovao na poruku Švajcarca da odlazi u penziju.

Izvor: Profimedia

Poznati teniser Tenis Sandgren (31 godina, trenutno 446. na svijetu) šokantnom porukom je ispratio Rodžera Federera u penziju. Kada je Švajcarac saopštio da više neće aktivno igrati, Amerikanac je napisao na svom Tviter profilu: "Rodžer je jedan od najvećih šampiona ikad. Kakva apsolutna legenda. Prosto, nevjerovatni sportsmen i ambasador ove igre. Privilegovan sam jer sam igrao protiv njega... Takođe, ko ga je*e".

Federer i Sandgren odigrali su jedan neđusobni meč, u četvrtfinalu Australijan opena 2020, završili su ga sportskim pozdravom (na slici) i mnogima je isprva bilo nejasno zašto je Sandgren tako pisao o njemu. Jedini razlog za "mržnju" je to što je Federer zaista senzacionalno pobijedio Tenisa u tom meču u Melburnu, tako što je spasio sedam meč lopti, pa priznao da je Amerikanac zaslužio da pobijedi. Konačan rezultat bio je 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3 za Rodžera. "Moram da imam sreće nekad, moram to da priznam. Ne možete da kontrolišete situaciju na terenu kada ste suočeni sa čak sedam meč-lopti, ali nadao sam se da neće 'zveknuti' neki viner", rekao je tada Švajcarac i priznao da je imao sreću. "Održavao sam lopticu u igri i nadao sam se da će promašiti lopticu-dvije. Imao sam nevjerovatnu sreću, jer je odigrao sjajan meč. Dok se duel razvijao, počeo sam da se osjećam bolje, pa je pritisak nestajao i samo sam pokušavao da igram. Imao sam sreću da sam mu oduzeo servis u petom setu i onda sam dobro servirao do kraja. Nisam zaslužio ovu pobjedu, ali sam tu i jasno je da sam veoma srećan", rekao je tada Federer. Na tom turniru Švajcarac je ispao već u sljedećem kolu, jer ga je Novak Đoković eliminisao u tri seta.

Amerikanac je svojevremeno bio 41. igrač svoketa (u januaru 2019), igrao je dva puta četvrtfinale na grend slemu u Melburnu, ali je njegova karijera u padu od Olimpijskih igara u Tokiju 2020. Ove godine nije igrao na Australijan openu zbog obavezne vakcinacije za učesnike i podržavao je Novaka Đokovića tokom Noletovih teških dana u Melburnu. Takođe, stao je uz Srbina i pred nedavni US open, na kojem Nole takođe nije mogao da učestvuje.

Podsjetimo, Federer se zvanično povukao ovog četvrtka, oproštajnim pismom u kojem je otkrio razloge te odluke. Oprostio se od profesionalnog tenisa u 42. godini i sa 20 grend slem titula, kojima je godinama bio prvoplasirani na "Vječnoj listi", dok ga Novak Đoković i Rafael Nadal nisu stigli i prestigli.