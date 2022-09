Ovaj Novakov potez Federera još progoni! Smijao se meč loptama, a Rodžer je kukao: "Izgubiti od nekog takvog..."

Rodžer Federer je najavio kraj spektakularne karijere tokom koje je stalo pregršt uspjeha, ali i teških momenata. Tri puta je od Novaka Đokovića gubio kada je imao dvije meč lopte, a jedan od tih susreta je ozbiljno promijenio tok teniske istorije.

Došao je kraj jedne ere - Rodžer Federer se oglasio i objavio da završava nevjerovatnu karijeru nakon skoro 25 godina trajanja. Poslije ogromnih problema koji su ga posljednjih godina dugo ostavljali van terena, neponovljivi Švajcarac je odlučio da u 42. godini kaže "dosta" i okonča karijeru kasnije ovog mjeseca na Lejver kupu.

Tokom godina je uspio da ostvari uspjehe za koje su mnogi smatrali da će ostati nenadmašni - 20 grend slem trofeja, 103 ATP titule, 310 nedjelja na vrhu ATP liste, pet puta najbolji teniser svijeta na kraju kalendarske godine... Ali nijedan od tih uspjeha više nije apsolutni rekord u bilo kojoj kategoriji. Svuda je neko ostao ispred Rodžera, a jedan udarac iz septembra 2011. godine čini se da je nezadrživo promijenio tok teniske istorije. Bio je to jedan potez Novaka Đokovića, koji je u 11 godina koje su od tada prošle uspio da nadmaši tri od četiri gorepomenuta Federerova rekorda.

Bio je to US open 2011. godine. Novak Đoković je poslije godina i godina sanjanja uspio da stigne do prvog mjesta na ATP listi i osvoji dva od prva tri grend slema u sezoni. Dominirao je kao niko prije njega, sa 41 uzastopnom pobjedom od starta sezone, sve dok ga u polufinalu Rolan Garosa nije zaustavio upravo Federer.

Bila je to jedna od najslađih pobjeda Švajcarca u karijeri, iako poslije nje nije ni stigao do trofeja u Parizu (slavio je Nadal, gle čuda). Ali u Njujorku, na najvećem teniskom stadionu na svijetu, ponovo su se u polufinalu sastali Federer i Đoković. I sve je ličilo na novi težak poraz Novaka od čovjeka na čije pobjede su ljubitelji tenisa u Srbiji bili naročito alergični.

Na semaforu je stajalo 6:7, 4:6 u korist Federera, koji je bio na set od pobjede. Đoković se vratio u meč sa 6:3, 6:2, ali u petom setu je ponovo doživio pad. Federer je vodio 5:3 i imao 40:15 na svoj servis - dvije meč lopte. Samo jedna i došao bi do finala protiv Rafaela Nadala, na jedinom grend slem na kom se on i Španac nisu sreli. Ali nisu ni tada, jer Đoković to nije dozvolio.

Uslijedio je možda i najvažniji udarac svjetskog tenisa 21. vijeka, koji je potvrdio smjenu generacija čitavu deceniju prije Federerovog posljednjeg meča na grend slemovima. Na mlak i plitak servis Federera, Đoković je odgovorio odvažno, drčno i s puno karaktera, baš onako kako je "osvježio" scenu svojom pojavom u teniskom vrhu 2007. godine. Pogodio je i sve preokrenuo - i taj gem, i taj meč, i svoj put ka tituli u Njujorku. Ali preokrenuo je i tok teniske istorije. Umjesto da dobije novu packu od "starog lisca" Federera, kao u Parizu, Švajcarac je dobio potvrdu da Srbin nije samo povremeno dosadni i talentovani igrač kojeg će moći da "spusti" svaki put kad se previše osili.

Tada su stigle prve naznake da bi Đoković mogao da postane ono što je danas - za mnoge najbolji teniser svih vremena i čovjek koji je oborio sve najvažnije Federerove rekorde. Ali na dan kada se Švajcarac oprašta od tenisa i kada se njegovi fanovi prisjećaju najlepršavijih momenata "teniskog umjetnika", ne treba zaboraviti ni Rodžerovu drugu stranu.

"Čudno je što moram da objašnjavam ovaj poraz, jer osjećam kao da bi trebalo da sam na drugoj konferenciji za medije", počeo je Federer na konferenciji za medije poslije pomenutog poraza od Đokovića u polufinalu US opena 2011. godine. Švajcarac je na svako pitanje te večeri bio razdražljiv, pun izgovora i opravdanja koja su željela da prikriju Đokovićev majstorski preokret.

"Nije izgledao kao neko ko više vjeruje u pobjedu. Izgubiti od nekoga takvog, veoma je razočaravajuće, jer osjećate da je on mentalno već bio van meča. Samo je na kraju pogodio srećan udarac i to je to", pričao je Federer. A kada je čuo komentar Džona Mekinroa da je Novak bio prepun samopouzdanja u trenucima kada je bio "na ivici provalije", Federer nije mogao da sakrije gorčinu koju je osjećao zbog poraza.

"Samopouzdanje? Da li se vi šalite sa mnom? Mislim, molim vas. Neki igrači odrastaju igrajući tako - gube 5:2 u trećem setu i onda samo počnu da 'šamaraju' udarce. Nikad nisam tako igrao. Vjerujem da se naporan rad isplati, jer možda u početku karijere nisam uvijek radio najviše. Za mene, to je veoma teško da razumijem. Kako možete da odigrate takav udarac na meč lopti? Možda je on to radio posljednjih 20 godina, pa je za njega to normalno. Morate njega da pitate."

Ali Novak je iste večeri na svojoj konferenciji imao spreman odgovor. Podsjetio je i Švajcarca, ali i čitav svijet, da je godinu dana ranije, na istom mjestu i u istoj situaciji, uradio nešto skoro identično. Spasio je dvije meč lopte u polufinalu (doduše na svoj servis) i to hrabrim "sve ili ništa" udarcima.

"Da, obično igram tako na meč lopte. Nekako, to radi posao. Morao sam da uzmem svoje šanse. Bio sam blizu da otputujem kući. Imao je servis na 40:15, dobio sam malo energije od publike i borio sam se do kraja. Uvijek je važno da ostanete pozitivni i vjerujete da možete da pobijedite", poručio je Đoković svom velikom rivalu.

A Federer, koji je tada tek napunio 30, ostao je na ATP turu još punih 11 godina. Osvojio je u međuvremenu četiri slema, dok je uporedo gledao kako ga polako ali sigurno prestižu i Rafael Nadal i potom Đoković. Možda bi neke stvari danas, na njegovom oproštaju od tenisa, izgledale drugačije da Novak nije imao "momenat ludila" u petom setu. Ali možda i se Rodžer još uvek pita:

"Kako možete da odigrate takav udarac na meč lopti?"

Novak Đoković, meč lopte protiv Federera 2011. Izvor: YouTube/ShouProgram