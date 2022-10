Novak "melje" kao mašina - niko mu nije ravan: Đoković razbio Rusa, pa urlikom najavio osvetu za Medvedeva!

15 : 40

NOVAK JE U POLUFINALU - 6:4, 6:3!

Sigurna pobeda Novaka Đokovića u četvrtfinalu turnira u Astani. Karen Hačanov je i sedmi put upisao poraz protiv Srbina, koji je od prvog do poslednjeg poena kontrolisao dešavanja na terenu.

Vrlo sigurna igra, odlični servisi i to je pravi rezultat za Đokovića, bez mnogo utrošene energije. Novak u polufinalu igra protiv boljeg iz meča Danil Medvedev - Roberto Bautista Agut. Ako Rus slavi, biće to prilika za revanš Novaka za onaj poraz u finalu US opena prošle godine.

Izvor: FoNet/AP/Ariel Schalit