BiH i Smajlagić startovali porazom u kvalifikacijama za EURO! Slovenci na plus osam, u nedjelju protiv Crnogoraca

Novoizabrani selektor BiH i njegovi izabranici upisali su poraz od Slovenije u prvom kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2024. godine.

Izvor: Anadolija/Ahmed Bešić

Rukometna reprezentacija BiH upisala je poraz na gostovanju Sloveniji, na startu kvalifikacija za EURO 2024 u Njemačkoj:

SLOVENIJA – BiH 28:20

Od početka meča, domaći tim je uspostavio kontrolu igre i rezultata, primoravši debitanta na klupi bh. tima Irfana Smajlagića da već u petom minutu iskoristi prvi tajm-aut.

Do tada je Slovenija stekla prednost od tri gola (3:0), uz dva pogotka Janca, a prvi pogodak za BiH bio je djelo povratnika u reprezentaciju Marka Panića, za 4:1.

Na isteku 13. minuta, drugim golom Blagotinšeka, Slovenija je prvi put odmakla na četiri koraka bh. timu (7:3), koji polovinom prvog dijela nije krunisao činjenicu da je četiri minuta igrao sa igračem više.

To su Slovenci znali da kazne i pogocima Vlaha u 19. minutu steknu plus šest (10:4), a onda golom Gabera dođu do maksimalnog plusa (13:6) u ovom periodu.

Imala je selekcija BiH priliku da se poslije dva vezana gola dodatno približi Slovencima, a nakon što u tome nije uspio Panić, jeste Hamidović, pa je u posljednjem minutu prednost domaćih smanjena na samo tri gola (13:10).

U dva navrata, na startu drugog poluvremena, BiH je golovima Gafara Hadžiomerovića prilazila domaćima na samo dva gola zaostatka (13:11, 15:13), ali je to, na kraju, bilo sve što su "zmajčeki" dozvolili gostima do kraja meča.

Od tog trenutka, pa do posljednjeg oglašavanja sirene, utakmica je potpuno prolazila u znaku dominacije Slovenaca, koji su iz minuta u minut dizali prednost, a onda u finišu meča bili u prilici da stignu i do dvocifrenog plusa (26:17, 27:18).

U domaćem timu, prednjačio je Vlah sa sedam golova, Dean Bombač je postigao pet, a Blaž Janc četiri gola. Kad je riječ o bh. taboru, Elmir Građan je uknjižio pet, a Marko Panić četiri gola, uz "tanak" procenat šuta (4/12).

U drugom kolu kvalifikacija, u nedjelju od 20.00 časova, BiH će u Sarajevu ugostiti Crnu Goru.

EURO 2024 – prvo kolo kvalifikacija

Slovenija – BiH 28:20

Crna Gora - "Kosovo" 29:20

Parovi drugog kola (16. oktobar):

"Kosovo" – Slovenija (19.30)

BiH - Crna Gora (20.00)

