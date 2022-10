Zgazile smo ih u finalu! Odbojkašice Srbije blistaju poslije svjetskog zlata: Dešava se čudo, nižemo medalje!

Poslije finala su se oglasile Teodora Pušić, Sara Lozo i Bjanka Buša...

Srbija je osvojila Svjetsko prvenstvo u odbojci i odbranila titulu iz 2018. godine. Srpske heroine stigle su do titule poslije pobjede protiv Brazila u finalu i to im je bila 12. pobjeda na planetarnom šampionatu. Briljirale su tokom cijelog turnira i pokazale zašto su najbolje. Lider tima je Tijana Bošković, ali ništa od ovoga ne bi bilo bez timske igre i uspjeha cijele ekipe. Tijana je MVP, a u idelanoj postavi su još libero Teodora Pušić i tehničarka Bojana Drča. Sve one zajedno su pjevale "Bože pravde", pucalo je od emocija u dvorani.