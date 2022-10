Pogledao sam ih u oči i vidio zlato! Šampionski govor Danijelea Santarelija - sve je rekao za minut!

Selektor Srbije vjerovao je u ovu medalju. To je rekao prije meča, to je rekao tokom meča, a sada je to ponovio!

Izvor: printscreen/rts

Srbija je šampion svijeta, a to je i Danijele Santareli! Italijan koji je preuzeo srpski nacionalni tim je predvodio Tijanu Bošković i ostatak djevojaka do odbrane svjetskog zlata osvojenog prije četiri godine.

Odmah poslije meča sa Brazilom javno ga je pohvalila i legendarna Anja Spasojević, a on je nakon što je napravio šou kada su slavile njegove izabranice uspio dovoljno da se smiri da sumira utiske.

"Čestitam svima, uradili smo sjajan posao, jako sam ponosan na ove djevojke, na ovaj tim. Danas sam imao dobar osjećaj, vjerovao sam da ćemo da uzmemo ovu medalju", rekao je novi svetski šampion. Pogledajte kako je on slavio titulu sa svojim timom:

Između prvog i drugog seta je istakao kako su djevojke prisutne, fokusirane i kako će prelomiti meč, a sada je ponovio da je na njihovim licima vidio zlato!

"Vjerovao sam u ove djevojke i ovu medalju, bio je ovo divan dan. Vidio sam to u njihovim očima i na njihovim licima, vidio sam da ćemo uzeti zlato", jasan je bio italijanski stručnjak. Pogledajte detalje finalnog meča sa Brazilom:

(MONDO)