SVAKI DRES SVOJU PRIČU NOSI - A ova je najljepša! Tuzlak okupio region u humanitarnoj misiji!

Mulić kaže da mu se već javljaju poznati sportisti i sportski radnici, a jedan od njih je i trener Igokee, Dragan Bajić.

"On ne voli da se to pominje, ali Bajić je čovjek koji je veliki humanitarac. I ovog puta se uklljučio i poslao potpisani dres Igokee i uplatio 500 KM. Želim to da pomenem, jer se radi o izuzetnom čovjeku", rekao je Mulić.