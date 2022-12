Federer igrao do 41. i kaže - "TENIS NIKAD NISAM SHVATAO OZBILJNO": Ostaje bez rekorda, pa je promijenio ploču!

Rodžer Federer je ne tako davno pričao i da mu nisu bitni rekordi, trofeji, a sad je došao i do toga da tenis nije shvatao ozbiljno.

Izvor: Profimedia

Švajcarski teniser Rodžer Federer nedavno se oprostio od tenisa. Igrao je sve do 41. godine, jurio rekorde, a onda ostao bez snage i zdravlja i odlučio je da se povuče. Polako su mu Novak Đoković i Rafael Nadal "preuzeli" većinu rekorda koje je postavio u tenisu, dok je sada Federer istakao da "tenis nije shvatao toliko ozbiljno", kao da pokušava da se opravda što više nije sam na teniskom pijedastalu.

Uz poruku da se "iscijedio kao limun do posljednje kapi" i da se "trudio da igra maksimalno do kraja", Federer je poručio da je možda i mogao više - samo da je to htio.

"Bilo je i lijepih večera, prijatelja i srećan sam što nisam tenis shvatao tako ozbiljno i tako profesionalno. I dalje je za mene imao taj amaterski obrt, bar dijelom. Malo sam zabrinut za svaki sport koji se potpuno okreće u profesionalnom smjeru, nadam se da neće izgubiti zabavu koja je važna", rekao je Federer i dodao da se "zabavio na ATP turu" koji za njega nije predstavljao samo tenis, nego je bila i prilika za druženje.

"Sport je više od analitike igre, sportske nauke koja takođe ozbiljno napreduje. To je ok, važno je i to, ali kad vidite nekog da radi nešto da mu ide dobro, probajte tako. Drugi mogu da pokažu kako se neke stvari rade. Mi živimo u statističkom svijetu, volimo to, volimo da rušimo rekorde, ko je najveći i sve te stvari. Ali onda odete na teren, osvojite grend slem i postanete prvi i neko vas pita kada ćete uzeti sljedeći i koliko ćete ostati na prvom mjestu. Umjesto da jednostavno uživate u tome. To je malo problem, bar po mom mišljenju."

Federer je u razgovoru u emisiji "Dejli šou" otkrio i da se ugledao na Mihaela Šumahera i Tajgera Vudsa, od kojih je naučio da svaka pobjeda donosi zabavu.