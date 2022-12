ATP opet preskočio Novaka Đokovića! 19 godina nagradu davao samo Federeru, a Noletu NIKAD - evo ko ju je sada dobio!

ATP je dodijelio prestižnu nagradu.

Nakon završetka sezone 2022, ATP je dodijelio Rafaelu Nadalu nagradu za omiljenog tenisera među navijačima. "On je prvi put izglasan za laureata ove nagrade", objavljeno je na zvaničnom sajtu. Interesantno je to da Novak Đoković nikad nije dobio ovu nagradu, a da je ona čak 19 godina u nizu dodjeljivana Rodžeru Federeru, još od 2003. pa do ove godine, kada se penzionisao.