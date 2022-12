Rezultati nedostojni klupskog grba Borca m:tel! Mirko Mikić o lošoj polusezoni banjalučkog tima

Banjalučki Borac m:tel je u jesenji dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine okončao na skromnom 10. mjestu.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Šest pobjeda, dva remija i sedam poraza bilans su rukometaša Borca m:tel u ovoj sezoni.

Trener crveno-plavih Mirko Mikić mišljenja je da je lošim rezultatima ove jeseni kumovala borba za titulu u prethodnoj sezoni zbog koje je uslijedila serija povreda njegovih igrača.

"Kada smo krajem sezone postali svjesni da smo stvarno blizu titule, morali smo neke igrače više žrtvovati, povećati im minutažu da bismo uzeli trofej. Tada je došlo do tih povreda i to se prelilo u ovu sezonu, a na sve to, otišlo nam je šest igrača i sigurno da je to uticalo na plasman, kojim sam nezadovoljan, jer je nedostojan ovog grba", rekao je Mikić za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, iako ima možda i najmlađi tim u prvenstvu, na proljeće će uvjeren je popraviti utisak s obzirom na nešto povoljniji raspored.

"Mogli smo sigurno mnogo bolje, ali u drugom dijelu šampionata imamo i povoljniji raspored, tako da ćemo sigurno popraviti utisak. Lično, nije mi toliko važan bodovni saldo, nezadovoljan sam većinom utakmica koje smo odigrali, pa čak i onima koje smo dobili. Nezadovoljan sam igrom, motivacijom, predavali smo se prečesto na gostujućim terenima nakon što smo gubili. Recimo, prošle sezone smo se vraćali sa minusa od tri, četiri gola, ovaj put nas to nije krasilo. Na tome očigledno moramo puno raditi, oporaviti rekovalescente i nadati se boljem u drugom dijelu. Iskreno, osim neka dva poraza, sa ovim rosterom i svim što nas je zadesilo nismo mogli mnogo bolje".

Mikić je u neuspješnoj polusezoni izvukao i nekoliko pozitivnih činjenica.

"Ono što je pozitivno je činjenica da su dva, tri igrača iskočila u prvi plan. To su Nikša Petrović, Ognjen Kalamanda i Milenko Rožić, oni su najveći dobitak u prvom dijelu. Oni su još juniori, prošle godine su bili šampioni BiH i ponovo će ove godine igrati juniorsko prvenstvo".

Smatra takođe da su banjalučkoj ekipi za nastavak sezone neophodna i pojačanja na određenim pozicijama.

"Nismo još ništa definisali. Poslao sam završni izvještaj za prvi dio sezone, imali smo Upravni odbor i nakon Svesrpskog kupa u Trebinju ću sjesti sa čelnicima kluba i sve detaljno dogovoriti. Ono što mogu potvrditi je da smo od septembra u potrazi za dva igrača. Jedan da pokrije bekovske pozicije, a drugi je pivot, koji bi igrao u odbrani. Preferiram igru sa pivotom koji djeluje i u odbrani i napadu, bez izmjene. Rožić je mlad, nadoći će, ali mora raditi na odbrani. Na tome ćemo raditi s njim i sa Nikolom Letićem", istakao je Mikić.

Na kraju je podvukao da pred "Svesrpski kup" u Trebinju, koji je zakazan za predstojeći vikend, ima dosta kadrovskih problema pa će voditi i nekoliko kadeta.

"Imamo ogromnih kadrovskih problema. Vodimo juniore, povešćemo i tri kadeta 2006, 2007. godište, a neke igrače ćemo odmoriti. Nakon 'Svesrpskog kupa' ekipa će na odmor, dobiće program po kojem će raditi na pauzi da bi 10. januara došli spremni na prozivku", rekao je šef struke Banjalučana za pomenuti list.

(mondo.ba)