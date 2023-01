BiH ove godine neće imati predstavnika na Australijan openu: Džumhur poražen od 204. tenisera svijeta

U drugom kolu kvalifikacija za prvi grend slem sezone, najbolji bh. teniser izgubio je od Maksa Persela 4:6, 5:7.

Izvor: RHONA WISE/EPA

Damir Džumhur (30) uspio je da preskoči prvu, ali ne i drugu prepreku na putu ka glavnom žrijebu Australijan opena.

Najbolji bh. teniser u drugom kolu kvalifikacija za prvi grend slem sezone odmjerio je snage sa Maksom Perselom, 204. teniserom svijeta, ali protiv domaćeg takmičara nije uspio da osvoji ni set.

Australac je trijumfovao u dva seta, 6:4, 7:5, za nešto manje od sat i po igre, te tako Sarajliju poslao kući.

BiH tako ove godine neće imati predstavnika na turniru u Melburnu. Džumhur je nakon sedam godina ostao bez plasmana u glavni žrijeb, a u ovom periodu najbolji rezultat ostvario je 2018. godine, kada je ispao u trećem kolu od Rafaela Nadala.

To je ujedno Džumhurom najveći uspjeh na grend slemovima. Na Australijan openu do treće kola "dogurao" je i 2014. godine, na Frenč openu takođe je do ove faze turnira stizao 2015. i 2018, dok je 2017. na US openu takođe zaustaljen u trećoj rundi.