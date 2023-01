Srbi zagrljeni, a bore se za mjesto! Najbolja slika Mundijala: Ovo bi svako poželio, a to ima samo SRBIJA! (FOTO)

Dragan Pešmalbek i Mijajlo Marsenić - dvojac srpskih snagatora na crti, momci koji se bore za jedno mjesto, ali prije svega za Srbiju!

Izvor: MN Press/Profimedia

Rukometaši Srbije su uspjeli da pobijede sve od kojih su objektivno bili jači na Mundijalu, ali im je u mečevima sa favoritima malo falilo za iznenađenje. Na kraju su završili kao 11. i tražiće plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre kroz Evropsko prvenstvo, ali je i u Poljskoj viđeno mnogo toga pozitivnog.

Najviše je impresionirao tandem pivota Marsenić-Pešmalbek, a njih dvojica su turnir završila zagrljeno! Iskusni 29-godišnji kružni napadač Fuhsea iz Berlina podijelio je sliku iz svlačionice koja pokazuje pravu snagu ovog tima.

Na njoj iscrpljeni Pešmalbek sjedi zagrljen sa svojom "konkurencijom" na poziciji pivota, a Marsenić koji je posljednji meč na Mundijalu završio nakon isključenja u 20. minutu je uz sve ovo napisao: "Svima želim ovakvu konkurenciju!" Pogledajte:

Izvor: instagram/mikimarsenic93

Ipak, razočaranja je bilo među našim najsnažnijim rukometašima, jer je djelovalo da je malo nedostajalo da se dođe do tog četvrtfinala koje smo svi priželjkivali!

"Malo sam razočaran naravno, došli smo po četvrtfinale i imamo kvalitet da igramo to, ali nismo stigli do toga. Zbog grešaka protiv Norveške i Njemačke nismo to uspjeli, ali dali smo sve od sebe, svi momci su dali sve. Sa druge strane, možemo zbog toga da budemo zadovoljni", rekao je Pešmalbek, pa se osvrnuo na mečeve rukometaša u martu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo: "Vidjećemo, sljedeće okupljanje je protiv Norveške, igramo dva puta. Ne znam za osvetu, to će biti drugačije nego sada. Čak i ako ih pobijedimo oba puta Norveška ide na Evropsko prvenstvo. Ali za nas je to važno jer hoćemo da često pobjeđujemo velike ekipe", rekao je on.

Marsenić je istakao da je ovaj tim veoma napredovao i da sada uz sve uigraniji tim i prepoznatljiv sistem igre imamo čemu da se nadamo!

"Sigurno da smo ostvarili neki napredak što je i vidljivo. Igramo dobro, imamo prepoznatljiv sistem igre i jako mi je drago što su vrhunske reprezentacije kao Njemačka i Norveška počele da nas cijene jer jednostavno odigrali smo dvije stvarno dobre utakmice u Švedskoj, takve utakmice su nam trebale. Ove utakmice će nam biti veliko iskustvo i ja se nadam da iz jakih utakmica smo naučlili i da ćemo još bolji biti u budućnosti. Siguran sam da će reprezentacija obradovati naše navijače, naše familije i sve ljude oko nas", naglasio je Marsenić.

Sjajnu podršku im je na nekoliko mečeva davao i Ivan Popović, kome je samo pogodak na Mundijalu nedostajao da debi na velikoj sceni bude krunisan na najbolji mogući način.

"Recimo da je nedostajao gol, ali sada smo svi zajedno komentarisali i mislim da je ovo Svjetsko prvenstvo bio jedan veliki uspjeh. Zaslužujemo malo bolji plasman, ali poslije pobjede nad Holandijom idemo kući svi zadovoljni i sa puno elana da nastavimo da radimo do sljedeće akcije", istakao je Popović.