NOVAK PIJAN UŠAO U SOBU, SVI OSTALI U ŠOKU: Finale Australijan opena, drama, a oni mu donijeli pivo

Novak Đoković je pravo sa doping-kontrole upao na... žurku!

Izvor: Profimedia

Poznati teniski autor Bastijen Fašan otkrio je sjajnu anegdotu sa Australijan opena o Novaku Đokoviću, staru više od 10 godina. On je očigledno bio prisutan u Melburnu kada je odigrao legendarno finale Đoković - Nadal, koje je trajalo čak pet sati i 53 minuta i završeno je pobjedom srpskog tenisera. Ono što se poslije toga zaboravio Francuz i danas pamti kao da se juče dogodilo.

"Moja omiljena anegdota sa Australijan opena - poslije pet sati i 53 minuta dugog finala protiv Nadala 2012, Đoković je bio toliko dehidriran da su mu zvaničnici dali pivo da bi mogao da mokri zbog anti-doping kontrole. Međutim, Đoković obično nikad ne pije alkohol, tako da je u 3.30 ujutru pripit upao na žurku volontera, popeo se na podijum, uzeo mikrofon i počeo da viče: I'm on a highway to hell" (čuveni hit benda 'ACDC'"). "Poslije šest i više sati na terenu i dva sata na anti-doping kontroli, uz konferenciju za novinare koju je tek trebalo da odradi, Đoković je pružio volonterima najbolji provod u životu. Bilo je to legendarno!", dodao je Fašan.

Novak Đoković je najveći šampion u istoriji Australijan opena (u nedjelju igra za čak 10. titulu) i s obzirom na brojne uspjehe, istorijske pobjede, ali i svoju srdačnost, nije iznenađenje to što je Nole na turniru u Melburnu omiljen mnogima.

Nadamo se da će i u nedjelju otprilike poslije podneva Novak ponovo imati razlog da proslavi sa svojim najbližima, sa saradnicima, a što da ne i sa volonterima - samo da prije toga uradi ono čemu se nadaju svi njegovi navijači - podigne pehar.