SMIJALI SU SE, ISMIJAVALI - SVE ĆU DA OBJAVIM! Novak Đoković otvorio dušu: Nije im se svidjelo, gurao sam nos...

15 : 40 Kraj konferencije! Novak Đoković je oko 50 minuta razgovoarao sa novinarima u Melburnu, a zatim se fotografisao sa predstavnicima sedme sile koji su želeli da imaju uspomenu iz Melburna sa šampionom i trofejem koji je osvojen nešto ranije.

15 : 25 Patio sam jer nemam dlake na jeziku! "U nekoj dubini, mi smo uvek sebi najveći saveznici i najveći neprijatelji. U našim glavama se odlučuje u kom smeru će da ide. Nije sve to tako lako i lepo kad izađeš na teren i moraš da se nosiš sa hiljadu stvari - spoljašnjih i unutrašnjih. U tom kontekstu mi je prihvatljivo da izgubim koncentraciju. Ne volim i ne želim to da radim, ali su takvi trenuci normalni. Kriza je sastavni deo svakog meča. Ljudi koji me duže znaju i prate znaju da nemam dlake na jeziku. Ja sam vrlo pravdoljubljiva osoba i kad nešto nije ispravno, a mnogo toga nije u današnjem svetu, ja to i kažem. Jesam gurao nos gde nije mesto, ali ako već imam megafon da kažem nešto što je važno da se čuje, ja ću reći. Deo ljudi će me osuditi, posebno zbog toga što sam iz Srbije. Tada je konotacija drugačija. Mogu da pričam za sebe, šampion je relativna stvar. Za nekoga je značenje drugačije od onog što je meni. Zavisi šta ko vrednuje i na koji način, koje se osobine i vrline vrednuju. Nosim krst sa sobom... Niko ne priča o tome koliko ljudi umire od gladi, koliko se seli iz zemlje zbog rata. Niko ne priča o realnosti, možda to ne ide na ruku nekoj eliti. Možda sam im trn u oku jer sam ranije pričao o tome, pa sam na određene načine", rekao je Đoković na kraju konferencije!

15 : 18 Uzor mladima! "Uvek sebe zamislim sa trofejom u rukama! Posebno kad je u pitanju Australija gde sam imao dobre nastupe. Taj moj stav i pristup doveo me je do ovih visina. Nekima je možda arogantno i neskromno, ali mislim da mora da postoji kako bih se borio na ovim turnirima. Sve što sam osvojio u karijeri - Masters 1000 imam više nego bilo ko - govori da želim da osvojim svaki turnir. Dajem celog sebe, u svakom smislu. Došao sam u ovu zemlju kad su mi otvorili vrata sa pozitivnom energijom, nisam želeo konflikt. Možda sam imao razloge da se ponašam drugačije, ali me to ne bi nigde dovelo. Hrišćanski je praštati, a toliko se malo prašta danas. Želim sebe uvek da podsećam kako ljudi treba više saosećanja i strpljenja da pokazuju. Danas mediji nisu uvek naklonjeni istraživačkom novinarstvu, često se piše o nečemu bez shvatanja koliko se štete pravi. to se dešavalo i sa mojim ocem i sa mnom prošle godine. Tolika količina laži, krivih informacija... Stvori se lavina na koju ne možeš da reaguješ, ona te proguta. Najmudrije je da sačekaš, usmeriš pažnju i radiš ono što je najbitnije. Nadam se da zbog toga služim kao inspiracija mladim ljudima. tenis mi je platforma za to, zahvalan sam. Malo više ljubaznosti! Lepo od Cicipasa što je onako govorio na terenu, pre i posle mečeva mora da postoji poštovanje. Ja se nadam da će se svet menjati u tom smeru jer trenutno situacija nije sjajna", zaključio je Đoković.

15 : 12 Podrška! "Prvi put čujem tu priču, pogledaću o kome je reč. Tako lepe priče me ispunjuju. veoma sam zahvalan na podršci koju sam imao ove godine. uvek sam imao podršku u Australiji, posebno srpske zajednice. Hvala svima na podršci ovih godina, ali ove godine... Verovatno najviše, najlepše, najglasnije! Prepoznali su važnost ovog trenutka, hteli su da budu tu i da mi daju krila", ispričao je Novak nakon što je saznao da je žena iz SAD došla u Melburn da prvi put gleda tenis zbog njegovih mečeva.

15 : 10 Najbolji sam sebi! "Ja sam za sebe najbolji, uvek ću biti. Diskusija o najboljem svih vremena... Rezultati govore dovoljno, ali tenis nije isti kao nekada ranije. Čast je što sam deo te diskusije. Pritisak je deo sporta, pritisak je privilegija, pritisak je nešto bez čega ne mogu da igram. Gde god se pojavim, posebno na grend slemu zbog trke sa Nadalom, pritisak je ogroman. Niko ne zhna koliko će to da traje i koliko ćemo igrati, ali mislim da je sjajno za sport da osvajamo grend slemove i borimo. Priča se mnogo o grend slemovi, moglo bi malo i o poziciji broj 1. Ne može svako da osvoji grend slem, ali biti broj jedan na svetu u tolikom nizu je najzahtevnije. U tom kontektu mi je izuzetno drago što sam se vratio na čelnu poziciju. Oborio sam taj rekord za najduže nedelja na prvom mestu. I dalje mi je to cilj, ali ne veliki kao što je bio pre obaranja rekorda. Pa dobro, slušaj ti mene...", rekao je Novak Đoković uz osmeh!

15 : 06 Iz inata! "Dođi u Australiju, biće sve ok! Ha-ha-ha...", rekao je novak prošlogodišnjem sebi, pa nastavio: "Kako sam prošle godine napustio zemlju, nije bilo dobro. Sve u životu prolazi, iz toga izvučeš neke pouke i iz svakog iskustva izađeš jači i motivisaniji. Nije kliše, čovek jednostavno u ovakvim situacijama mora sebe da istreira. Potpuna posvećenost onome što moraš da uradiš. Ti kreiraš svoju sudbinu i svoju realnost. Trudio sam se da budem u svom filmu i u svom svetu. Nije prijatno, čovek sam od krvi i mesa, takve stvari me dotaknu. Posebno kad mi na taj način diraju oca, potpuno nezasluženo. to je bilo naslanjanje na nešto od pre, da je neko drugi u pitanju prošlo bi za dva-tri sata. Dodeljeno mi je to kao životno iskustvo, ali mi je i neophodno jer sam to ja. Takve situacije mi dozvoljavaju da iz sebe izvučem maksimum. Isprovociraju me, iz inata odigram kako treba", dodao je Đoković!

15 : 03 Počinje deo konferencije na srpskom! "97 odsto? Baš je to rekao Goran? Razmišljao sam tokom dve nedelje da li želim nešto da objasnim o tome, pa sam odlučio da objavnim na društvenim mrežama. Osvojio sam turnir i ne želim da ovo bude patetična priča. Pre dve godine se dogodila slična priča i ljudi se smeju, ismejavaju te povrede. Ne zbog njih, objaviću to zbog sebe. Sve ćete saznati za koji dan. Činjenica je da nisam nijednom trenirao između mečeva. Imao sam nešto što sam morao na pravi način da tretiram kako bih se oporavio. Da je to bilo malo i nevažno, verovatno bih imao treninge. Logika stvari. Mislim da nikada nisam imao ovakvu situaciju, da baš nijednom nisam trenirao. Ispostavilo se kao dobra odluka, ali moram da priznam kao profesionalni teniser da nije idealno. Voleo bih da sam na nečemu morao da radim, da vežbam udarce, pripremim se za protivnika. Ja sam hteo, a tim me je zaustavljao poslednjih par dana. Ispostavilo se da je dobra odluka. Stvarno je bilo dosta naporno. Mentalno pre svega, od dolaska u Australiju nakon prošle godine, pa povreda, istuacija sa ocem... Stvari su se gomilale. To mi je trebalo, Bog je uredio stvari kako treba da bude i šta je trebalo da prođem. Ovo nije pitanje vere ili bilo čega, nije religija. Ovo je moje najiskrenije mišljenje iz duše, verujem u Boga čitavog života. Verujem u energiju Boga, u anđele čuvare. Njihova prisutnost na ovom turniru bila je kao nikada pre. Goran nije lupio za 97%, zna on šta sam prošao. Samo Bog mi je dao da budem ovde sa vama", ispričao je Đoković!

14 : 56 Još malo o Srđanu Đokoviću! "Pored teniskih treniga potrebne su i neke lekcije o životu. Treba mi vremena i za to. Kvalitet tenisa je možda i moj najbolji koji sam igrao ovde, u rangu sa sezonama kada sam imao veoma dobre sezone i veoma dobra izdanja na Australijan openu. Sada ne znam koliko vremena imam ispred sebe. Što se tiče mog oca, procenili smo da je najbolje da ne bude tu. To je povredilo njega, povredilo i mene. videli smo se posle mečeva, grlili smo se. Bilo je veoma tužno i teško za obojicu. bitno je da se ja osećam dobro na terenu i da pobeđujem mečeve. Ako će nešto biti bolje za njega ili mene, uradićemo to. Na kraju smo imali dobar završetak turnira", ispričao je Novak.

14 : 51 Koliko još grend slemova? "Hoću da osvojim najviše moguće grend slemova, ovakvi trofeji su motivacija u fazi karijere u kojoj sam. Ne želim da se poredim sa drugim, ali je dobro biti u konkurenciji za najboljeg svih vremena. Znam koliko sam energije uložio u osvajanje trofeja, a i dalje imam mnogo motivacije. Videćemo gde će me to odvesti, nemam nameru da sada stanem. Osećam se dobro, imam dobar osećaj o tenisu koji igram. Mislim da mogu da osvojim svaki grend slem, protiv bilo koga. Ništa nije zagarantovano, mnogi teniseri žele trofeje i prvo mesto na listi. Mnogo puta sam bio u ovoj situaciji i znam šta me očekuje. Ne znam koliko godina ću igrati i na kojim grend slemovima, to zavisi i od mog stanja. Dobro je da imam podršku voljenih, da imam balans sa privatnim životom, da mentalno budem jak, da mogu da se borim za trofeje. I dalje osećam da ispred mene ima vremena", naglasio je Đoković!

14 : 48 O Australiji i Srđanu! "Dolazak u Australiju je nešto što sam želeo, ja se ovde osećam sjajno i rezultati to pokazuju. Želeo sam da budem ovde i da igram, da osvajam. Zbog prošle godine sam bio mnogo nervozniji, nisam znao kakav će biti prijem kod publike. Na kraju je bilo sjajno iskustvo, i u Adelejdu i u Melburnu. Dešavanja prethodnih dana, u vezi sa mojim ocem, nisu bila laka za mene. Morao sam da držim sve te stvari blizu, u fokusu. Ljudi oko mene su uradili sjajan posao", ispričao je osvajač Australijan opena.

14 : 46 Odnos sa Goranom! "Goran i ostali ljudi u mom timu... Imali smo razgovor, to je sve što se desilo. Teško je objasniti ljudima koji nisu bili u toj situaciji kroz šta se prolazi na terenu. Ja sam srećan što njih imam kao podršku", dodao je Đoković.

14 : 44 O bolovima na turniru! "Ako bih pokušao da vratim vreme unazad, ne bih sebi dao previše šansi zbog povrede. Na grend slemovima imate dane pauze između mečeva, tada možete da se odmorite i probate da sanirate povrede kako biste u dobrom stanju dočekali sledeći meč. Od četvrtog kola nisam osećao bolove, igrao sam svoj najbolji tenis u Australiji. Stvarno sam se osećao dobro na terenu, protiv Stefanosa sam znao da će to biti drugačiji meč jer sam znao kako on igra na ovom turniru i bio sam svestan izazova", rekao je Đoković.

14 : 40 Hvala puno! Novaka je na konferenciji dočekao aplauz, a on se zahvalio i na srpskom i na engleskom.

14 : 35 Jecaji! Novak Đoković je plakao nakon finala, a ceo svet mogao je da vidi njegove suze i čuje njegove jecaji. Bio je ovo jedan od najemotivnijih trenutaka u karijeri srpskog asa.

