NE, SAMO TO NEMOJ DA ME PITAŠ! Novak pitali ko je najveći ikada, a poslije odgovora se prolomio aplauz!

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 22. grend slem u karijeri pošto je pobijedio Stefanosa Cicipasa u finalu Australijan opena, što znači da će od ponedeljka ponovo biti broj jedan na ATP listi. Tako će Đoković imati priliku i da obori rekord Štefi Graf, jedini koji mu još nedostaje u karijeri, pa nije nikakvo čudo što mu je Grk poslije meča poručio da neće više da okoliša i da diplomatski odgovara - saopštio je Noletu da je "najveći ikada".

Svi su čekali i šta će Đoković reći na ovu temu, pa je u improvizovanom studiju poslije izlaska među srpske navijače, razgovarao na ovu temu i sa Džimom Kurijerom. Direktno je upitan: Novače, da li si ti najveći svih vremena?

"Ne, ne... Samo to nemojte da me pitate! Nemojte da me stavljate u tu poziciju", sramežljivo je odgovorio Novak Đoković koji se nikada u karijeri nije ni "busao" da je bolji od Rodžera Federera ili Rafaela Nadala (ili bilo koga drugog), ostavio je drugima da pričaju o tome: "Prvo moram da kažem da sam privilegovan što sam uopšte u diskusiji za najboljeg. Divim se svima koji su izgradili put mojoj generaciji, svaka generacija je drugačija i prije 30-40 godina se igralo sa drvenim reketima, mijenjale su se stvari, teško je porediti ere, ali osjećam da sam dao sve od sebe i još to radim. Ako me ljudi vide kao jednog od najboljih, onda sam im zahvalan".

Poslije ovog odgovora prolomio se aplauz navijača koji su stajali iza njega, a Đoković je otkrio i zbog čega se toliko "slomio" poslije osvajanja grend slema u Melburnu: "Nisam očekivao da će biti toliko emotivno. Pokušavaš da budeš u meču i da dobiješ, bilo je jako neizvjesno, znao sam da mu nije problem da trči i znao sam da je moja šansa da dobijem meč u tri seta. Slomio sam se jer sam osetio da mi je veliki kamen pao sa leđa. Bilo je to veliko olakšanje za mene".