Čast mi je što sam s Novakom, ali kad me "PROSTRIJELI"... Ivanišević skinuo kapu Đokoviću: On vam je Real Madrid!

Goran Ivanišević govorio je o novom peharu Novaka Đokovića na Australijan openu.

Novak Đoković je osvojio 22. grend slem pobijedivši u finalu Australijan opena Stefanosa Cicipasa, a čini se da je od Grka jači bijes osjetio Goran Ivanišević. Vikao je Đoković na svog trenera posebno tokom drugog seta, u kome je imao problema, ali to nije ništa neuobičajeno kada su njih dvojica u pitanju. Odmah se poslije meča "Zec" i nasmijao dok se Đoković izvinjavao čitavom svom boksu zbog malo grubljih riječi, a potom je i sam dobio priliku da replicira na konferenciji za medije uoči obraćanja srpskog tenisera.

"Znao sam da će biti teško, a ako će mu biti lakše da mi kaže sve, samo neka kaže, ali uslov je da pobijedi! Nema veze, šta god da mi kaže je u redu. Računaju se samo titule! Impresionirao me je njegov forhend. Dosta smo radili već u predsezoni, od kada se povrijedio morao je da bude još agresivniji, a ovo su najbolje dvije nedjelje tokom kojih je udarao ovako dobro forhend...", otvoreno je rekao Ivanišević.

"Novak je zaista nevjerovatan. Nema kraja njegovoj ludosti u pozitivnom smislu. Ne mogu to da opišem riječima...", rekao je Ivanišević i posebno se osvrnuo na smeč sa Grigorom Dimitrovim: "Tu sam bio šokiran. Hajde prva dva kola, ali poslije sam se baš uplašio, ali Novak nije htio da se povuče. Svako bi to uradio na njegovom mjestu, ali ne i on."

Ivanišević je rekao da je sada izjednačeno u duelu Srbije i Španije 22:22, naravno misleći na Rafaela Nadala, tako da se osvrnuo već na sljedeći veliki turnir - Rolan Garos - na kome će Španac imati šansu da povede.

"Kada radiš sa Novakom to je 24 sata nervoza, stalno se nešto događa. Još nisam svjestan da je on sve ovo napravio. Meni je čast što sam sa Novakom, učim od njega, jezik nam dosta pomaže, dosta je bolje kada svi pičamo istim jezikom. Ali kad me prostrijeli pogledom, nije mi lako... Emocije su ogromne. Kada on dođe i vidiš da sve mora da izbaci iz sebe, trpio je puno toga, ali cijela atmosfera ovdje u Australiji. Iskreno, bojao se kako će ga ljudi primiti ovdje, ali već u Adelejdu je sve bilo dobro i na kraju je sve prošlo super", zaključio je trener srpskog tenisera.