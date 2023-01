NOVAK KOPIRAO NJEGA? NE BLAMIRAJTE SE! Da li ovi ljudi uopšte znaju ko je Đoković?!

Dok navijače mole da brišu poruke, oglasio se i fudbaler i okačio Novakovu sliku.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković proslavio je pobjedu u finalu Australijan opena protiv Stefanosa Cicipasa tako što je stavio kažiprst na glavu, što smo često viđali od njega. Na taj način, Nole kao da naglašava snagu uma kao presudnu u pobjedi i to radi godinama, jer godinama na taj način i pobjeđuje. Međutim, to ne znaju mnogi, jer iako je najuspešniji teniser u istoriji zajedno sa Rafom Nadalom, ipak ima nekih koji su propustili njegove velike pobjede i proslave osvajanja trofeja.

U toj grupi su i neki navijači Mančester junajteda, čuvenog engleskog fudbalskog kluba. Tačnije, to se odnosi na vjerovatno malu grupu navijača "crvenih đavola", u kojoj je i onaj koji stoji iza jednog od popularnijih Tviter naloga posvećena gigantu sa Old Traforda, "Centredevils".

Đoković je slavio 10. Australijan open proslavom u stilu Markusa Rašforda", objavljeno je na tom profilu i ta objava izazvala je niz reakcija. A većina nije bila lijepa po autora, jer su ga podsjetili da je Novak slavio na taj način pobjede još kada je Rašford imao 14 godina, 2011.

"Ovo je sramotno", piše u jednom odgovoru. "Imaj malo srama", napisano je u drugom. "On o radi godinama, izbriši", "Đoković slavi bar 10 godina na taj način", "Navijači Mančester junajteda misle da tip koji osvoji 22 grend slemova i vjerovatno je jedan od Top 5 sportista svoje generacije kopira proslavu gola Markusa Rašforda"... Sve to piše u odgovorima na zaista teško razumljivu objavu.

Uz sve to, oglasio se i fudbaler, podsjetivši sve da i on tako slavi golove, mada je uz tu poruku dodao i sliku jarca ("Goat"), koji u popularnoj kulturi na engleskom znači i "Najveći svih vremena" ("Greatest of all times"). Tako da je vjerovatnije da i Rašford odlično zna ko je "stariji".

Izvor: Instagram/marcusrashford/Screenshot