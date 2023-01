ĐOKOVIĆ PODIGAO PEHAR, A MITAR POSLAO NAJSNAŽNIJU PORUKU: Plakali smo s tobom i uvijek bili podrška - "HVALA, NOLE!"

Srpski fudbaler proslavio pobjedu Novaka Đokovića u Australiji.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je osvojio 22. grend slem titulu u karijeri, a reakcije na veliki rezultat ostvaren u Melburnu stižu sa svih strana. Javili su se teniski stručnjaci i ljudi bliski ovom sportu, govorio je i Novak na konferenciji, ali su riječ imali i oni koji nemaju direktne veze sa tenisom. Među njima je i Aleksandar Mitrović koji je poslao veoma snažnu poruku srpskom teniseru.

Odmah nakon Đokovićeve pobjede u Australiji, Mitar se oglasio na Instagramu, gdje je podijelio nekoliko Đokovićevih fotografija. Uz čestitku najboljem srpskom sportisti napadač Fulama i rekorder po broju golova za reprezentaciju Srbije napisao je i veoma dirljiv tekst. Iz njega se može vidjeti da je Mitrović emotivno ispratio pohod na Đokovićev 10. Australijan open.

"Ti izgubiš mi izgubimo, ti pobijediš mi pobjeđujemo, ti plačeš mi plačemo. Tvoji ljudi su ti uvijek podrška, šta god da se desi. Hvala ti, Nole!", napisao je Aleksandar Mitrović na Instagramu. Pogledajte tu objavu Aleksandra Mitrovića:

Izvor: Instagram/aleksandar_mitrovic_45/printscreen

Podsjećamo, Đoković je do trijumfa u Melburnu stigao nakon mnogo problema. On se mučio sa povredom na samom startu turnira, a tokom druge nedjelje su inostrani mediji pokušali da naprave skandal u čijem je centru bio otac Srđan. Kada se na to doda situacija od prošle godine kada je Đoković deportovan iako je stigao u zemlju kako bi učestvovao na turniru, jasno je zašto srpski teniser ističe da mu je ovo najveća pobjeda u karijeri.