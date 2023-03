IZNENAĐENJE NA INDIJAN VELSU! Cicipas "prijetio" Novaku, pa se opet uplašio: Mogao da pređe Đokovića, ali je razočarao

Novak Đoković ima još samo jednog konkurenta koji može da mu uzme prvo mjesto dok je Srbinu zabranjeno da igra.

Izvor: Profimedia

Zbog toga što Novak Đoković neće igrati na Indijan Velsu, gotovo sigurno ni u Majamiju, dvojica tenisera imaju zato priliku da ga "preskoče" na prvom mjestu ATP liste. Od sinoć, jedan od njih ostao je bez te mogućnosti. Grčki teniser Stefanos Cicipas završio je učešće na Indijan Velsu već u drugom kolu pošto ga je potpuno neočekivano porazio Džordan Tompson iz Australije, inače 84. na ATP listi. Na kraju je bilo 2:1, odnosno po setovima 7:6, 4:6 i 7:6.

Finalista ovogodišnjeg Australijan opena još jednom je razočarao svoje navijače nastupima u Americi. Prethodne godine ispao je već u trećem kolu, ovoga puta rundu ranije, pa ga čak od iduće nedjelje čeka gubitak 45 poena...

S obzirom na to da se nije proslavio prošle godine na "Sanšajn dablu", i da je mogao da osvoji čak 1.730 bodova da je osvojio Indijan Vels i Majami, to bi bilo dovoljno da preskoči Novaka Đokovića i da dođe do prvog mjesta na ATP listi. Cicipas je propustio ko zna koju po redu priliku da se domogne prve pozicije, čak sada već djeluje da se "plaši uspjeha" i da ga to parališe svaki put kada se od njega očekuje iskorak.

S druge strane, Karlos Alkaraz i dalje ima šansu da to učini. Može da zaradi 400 bodova u Indijan Velsu i tako nadmaši Novaka Đokovića, dok u Majamiju takođe mora da osvoji titulu jer je i prethodne godine bio šampion. Bez tih bodova, neće zadržati prvo mjesto na ATP listi. Prvi meč u Kaliforniji čeka ga protiv Tanasija Kokinakisa u toku noći.